У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:30, 23.06.2020

У вівторок, 23 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

  • вул. Декабристів, 3-11, 2-32;

  • вул. Дружна, 45-55, 42-56;

  • вул. Л. Кумача, 33-41, 32-62;

  • вул. Лозова, 1-73, 2-70;

  • вул. Мольєра, 43-85, 58-156;

  • вул. Вітчизняна 95, 48-50

  • пров. Снайперський 1-3,4-6,

  • пров. Шефський 2-14,19-21,

  • вул. Шефська 138-122,66-120,59-119, 127-151,

  • вул. Межова 4б, 2-30,

  • вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7, 13-29, 1в, 11, 7, 7а,

  • вул. Лазаревська 2-16,

  • вул. Тайгова 23-71,26-76,

  • пров. Тайговий 2-10,1,

  • вул. Анадирська 12-14б,

  • вул. Приозерна 20а,

  • пров. Анадирський 7-29

Чечелівський район

  • вул. Хвойна 25-69, 28-70, 99, 100

  • вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,

  • вул. Ново-Павелецька 21-51, 24-54,

  • вул. Павелецька 72-90, 127-169,

  • вул. Ново-Шкільна 75-105, 48-58, 35-63,

  • вул. Високогірна 70-98, 73-99а,

  • вул. Стадіонна 38-64,

  • пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г,

  • вул. Юності 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161

  • вул. Леваневського, 2а, 10, 13, 15а, 17;

  • пр. С. Нігояна, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5а, 5в;

  • вул. Романа Шухевича, 8/12, 9а, 14, 18;

Новокодацький район

  • вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

  • пр. Металургів, 45-65, 45б;

  • вул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

  • пров. Беренге, 1-55, 2-54;

  • вул. Ковельська, 40-118, 43-109;

  • вул. Тупикова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

  • вул. Сеченова, 1-7, 2-32; в

  • вул. Демократична, 27-39, 34-42;

  • вул. Сумська, 28-84, 31-91;

  • туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

  • вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

  • вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

  • вул. Гірська, 31-51, 32-36;

  • вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

  • вул. Гарнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15, 4;

  • вул. Орловська, 24, 24а;

  • вул. Караваєва, 1а;

  • вул. Камчатська, 18-60, 21-57;

  • вул. Виборзька, 3А, 6;

  • вул. Щепкіна, 20;

  • вул. Орловська, 5;

  • вул. Олександра Чернікова, 28-54, 29-61;

  • вул. Романа Шухевича, 43-63;

Самарський район

  • вул. Дачна 89-91,

  • вул. Листопадна 1А, 1Б, 3,

  • Будинки МЖБК,

  • вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

  • вул. Листопадна 9а-13а, 3,1б, 1а

  • вул. Дачна 89 / 3-91 / 3,

  • Насосна станція

  • вул. Томська 174-214,226-276,251-281

  • вул. Полісадна 1-39, 2-76;

  • вул. Богатирська, 36;

  • вул. Полтавщина 1-59, 2-50, 55в;

  • вул. Халхінгольська 1-113, 2-62а;

  • вул. Соловейкова 117;

  • вул. Житня 1-37, 2, 8

  • вул. Домодєдовська 20-128; 19-117;

  • вул. Підгірна 44-104, 51-123;

  • вул. Польова 1-19, 2-68; 21-79, 64-118,

  • вул. Кульчицького Сергія 1-119, 2-106, 39а, 72а, 74, 2-76, 1а-39; 43-119; 76-106,

  • вул. Каширська 22-38, 7-27;

  • вул. Чаплинська 138-214, 203-387, 18-290, 265-387, 290а, 294;

  • "Садове Товариство Шиянка"

  • вул. Степова,

Шевченківський район

  • вул. Володимирська 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна 1

Соборний район

  • пл. Успенська, 11, 11а, 15,

  • вул. Резнічна, 9,

  • спуск Крутогорний, 20,

  • вул. Ливарна, 2, 1,

  • вул. Ламана, 2, 10,

  • вул. П. Нірінберга, 1а, 1б, 3, 3б

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 24 червня по всьому місту будуть звучати сирени.

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