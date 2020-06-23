У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 23 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Декабристів, 3-11, 2-32;

вул. Дружна, 45-55, 42-56;

вул. Л. Кумача, 33-41, 32-62;

вул. Лозова, 1-73, 2-70;

вул. Мольєра, 43-85, 58-156;

вул. Вітчизняна 95, 48-50

пров. Снайперський 1-3,4-6,

пров. Шефський 2-14,19-21,

вул. Шефська 138-122,66-120,59-119, 127-151,

вул. Межова 4б, 2-30,

вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7, 13-29, 1в, 11, 7, 7а,

вул. Лазаревська 2-16,

вул. Тайгова 23-71,26-76,

пров. Тайговий 2-10,1,

вул. Анадирська 12-14б,

вул. Приозерна 20а,

пров. Анадирський 7-29

Чечелівський район

вул. Хвойна 25-69, 28-70, 99, 100

вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,

вул. Ново-Павелецька 21-51, 24-54,

вул. Павелецька 72-90, 127-169,

вул. Ново-Шкільна 75-105, 48-58, 35-63,

вул. Високогірна 70-98, 73-99а,

вул. Стадіонна 38-64,

пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г,

вул. Юності 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161

вул. Леваневського, 2а, 10, 13, 15а, 17;

пр. С. Нігояна, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5а, 5в;

вул. Романа Шухевича, 8/12, 9а, 14, 18;

Новокодацький район

вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

пр. Металургів, 45-65, 45б;

вул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

пров. Беренге, 1-55, 2-54;

вул. Ковельська, 40-118, 43-109;

вул. Тупикова, 18-42;

вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

вул. Сеченова, 1-7, 2-32; в

вул. Демократична, 27-39, 34-42;

вул. Сумська, 28-84, 31-91;

туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

вул. Гірська, 31-51, 32-36;

вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1-15, 4;

вул. Орловська, 24, 24а;

вул. Караваєва, 1а;

вул. Камчатська, 18-60, 21-57;

вул. Виборзька, 3А, 6;

вул. Щепкіна, 20;

вул. Орловська, 5;

вул. Олександра Чернікова, 28-54, 29-61;

вул. Романа Шухевича, 43-63;

Самарський район

вул. Дачна 89-91,

вул. Листопадна 1А, 1Б, 3,

Будинки МЖБК,

вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

вул. Листопадна 9а-13а, 3,1б, 1а

вул. Дачна 89 / 3-91 / 3,

Насосна станція

вул. Томська 174-214,226-276,251-281

вул. Полісадна 1-39, 2-76;

вул. Богатирська, 36;

вул. Полтавщина 1-59, 2-50, 55в;

вул. Халхінгольська 1-113, 2-62а;

вул. Соловейкова 117;

вул. Житня 1-37, 2, 8

вул. Домодєдовська 20-128; 19-117;

вул. Підгірна 44-104, 51-123;

вул. Польова 1-19, 2-68; 21-79, 64-118,

вул. Кульчицького Сергія 1-119, 2-106, 39а, 72а, 74, 2-76, 1а-39; 43-119; 76-106,

вул. Каширська 22-38, 7-27;

вул. Чаплинська 138-214, 203-387, 18-290, 265-387, 290а, 294;

"Садове Товариство Шиянка"

вул. Степова,

Шевченківський район

вул. Володимирська 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна 1

Соборний район

пл. Успенська, 11, 11а, 15,

вул. Резнічна, 9,

спуск Крутогорний, 20,

вул. Ливарна, 2, 1,

вул. Ламана, 2, 10,

вул. П. Нірінберга, 1а, 1б, 3, 3б

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 24 червня по всьому місту будуть звучати сирени.