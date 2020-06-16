У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
Відключення світла в Дніпрі
У середу, 17 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Новокодацький район:
вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;
вул. Комунарівська, 87- 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 204/1, 151 - 169;
пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;
пров. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська, 100 - 108, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;
вул. Новоорловська, 1а, 3, 5, 7;
вул. Талалихіна, 1 - 9, 2 - 8, 6а;
вул. Кутузова, 13 - 17;
вул. Орловська, 36 - 46;
вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;
пр. Металургів, 45 - 65, 45б;
вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;
пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;
вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;
вул. Тупикова, 18 - 42;
вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;
туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;
вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;
вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;
вул. Мічуріна, 4;
пр. Нігояна, 53.
Індустріальний район:
вул. Гордієнко, 12.
Соборний район:
вул. Набережна Перемоги, 39а, 48, 48б, 48Д, 54, 56, 56а, 58, 58а, 58к, 60;
вул. Мандриківська, 90, 127;
вул. Овражна, 1 - 7, 2 - 8.
Самарський район:
вул. Немировича-Данченка, 68;
вул. Ярова;
вул. Івана Купала;
ул. Радіальна;
пров. Дубінінський;
вул. Дубінінська;
вул. Білокам'яна
вул. Нижньогородська;
вул. Полісадна;
вул. Халхінгольска;
вул. Житня;
вул. Гречко, 2 - 74, 1 - 39;
вул. Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;
вул. Підгірна, 51 - 121, 44 - 104;
вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;
вул. Чаплинська, 209 - 263, 142 - 216, 387 - 265, 218 - 290;
вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38;
вул. Гречко, 41 - 119, 76 - 106;
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Мінська, 1 - 9;
пров. Перовської, 4 - 8;
пров. Знаменський, 2 - 8, 1 - 7;
вул. Знаменівська, 43, 20, 35;
вул. Тбіліська, 17 - 27, 12 - 36;
вул. Перовської, 10;
вул. Араратська, 53 - 111, 60 - 124, 90/1;
вул. Байкальська, 60/2;
вул. Балтійська, 23 - 49, 22 - 48;
вул. Срезневського, 1 - 25, 2 - 26;
вул. Воронезька, 54/1, 55 - 57, 59 - 65;
вул. Макухи, 40 - 64, 47 - 71, 64 - 92, 73 - 99;
вул. Кривоноса, 85 - 141, 82 - 140;
вул. Образцова, 47 - 73, 58/1 - 86, 75 - 101, 88 - 114;
вул. Холодильна, 43.
Шевченківський район:
пр. Хмельницького, 5, 7, 9;
вул. Володимирівська, 2 - 28, 1 - 17;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17 - 25;
вул. Виборна, 1.
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