У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 17 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Новокодацький район:

вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

вул. Комунарівська, 87- 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 204/1, 151 - 169;

пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;

вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;

пров. Лікарняний, 33;

вул. Чорногорська, 100 - 108, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;

вул. Новоорловська, 1а, 3, 5, 7;

вул. Талалихіна, 1 - 9, 2 - 8, 6а;

вул. Кутузова, 13 - 17;

вул. Орловська, 36 - 46;

вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;

пр. Металургів, 45 - 65, 45б;

вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;

пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;

вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;

вул. Тупикова, 18 - 42;

вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;

вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

вул. Мічуріна, 4;

пр. Нігояна, 53.

Індустріальний район:

вул. Гордієнко, 12.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 39а, 48, 48б, 48Д, 54, 56, 56а, 58, 58а, 58к, 60;

вул. Мандриківська, 90, 127;

вул. Овражна, 1 - 7, 2 - 8.

Самарський район:

вул. Немировича-Данченка, 68;

вул. Ярова;

вул. Івана Купала;

ул. Радіальна;

пров. Дубінінський;

вул. Дубінінська;

вул. Білокам'яна

вул. Нижньогородська;

вул. Полісадна;

вул. Халхінгольска;

вул. Житня;

вул. Гречко, 2 - 74, 1 - 39;

вул. Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;

вул. Підгірна, 51 - 121, 44 - 104;

вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;

вул. Чаплинська, 209 - 263, 142 - 216, 387 - 265, 218 - 290;

вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38;

вул. Гречко, 41 - 119, 76 - 106;

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінська, 1 - 9;

пров. Перовської, 4 - 8;

пров. Знаменський, 2 - 8, 1 - 7;

вул. Знаменівська, 43, 20, 35;

вул. Тбіліська, 17 - 27, 12 - 36;

вул. Перовської, 10;

вул. Араратська, 53 - 111, 60 - 124, 90/1;

вул. Байкальська, 60/2;

вул. Балтійська, 23 - 49, 22 - 48;

вул. Срезневського, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Воронезька, 54/1, 55 - 57, 59 - 65;

вул. Макухи, 40 - 64, 47 - 71, 64 - 92, 73 - 99;

вул. Кривоноса, 85 - 141, 82 - 140;

вул. Образцова, 47 - 73, 58/1 - 86, 75 - 101, 88 - 114;

вул. Холодильна, 43.

Шевченківський район:

пр. Хмельницького, 5, 7, 9;

вул. Володимирівська, 2 - 28, 1 - 17;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17 - 25;

вул. Виборна, 1.

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