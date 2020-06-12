У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 15 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі dozor.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Соборний район:

пров. Кіпарисний, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Сімферопольська, 55 - 61;

спуск Балашовський, 1 - 25, 2 - 38;

пров. Літній, 2 - 16.

Центральний район:

вул. Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6;

пр. Поля, 113, 113а, 115.

Індустріальний район:

пров. Фестивальний, 3а, 3б, 3в, 5;

вул. Щербини, 3;

пров. Вільний, 6, корпус 2;

вул. Ковалевської, 71а.

вул. Щербини, 17, 19, 21, 24, 25е, 25д, 25г, 25і, 31.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Амурська, 35 - 57, 36 - 60;

вул. Ашхабадська, 33 - 51, 36 - 56;

вул. Байкальська, 41 - 43, 60 - 74, 45 - 49;

вул. Балтійська, 9а-11;

туп. Білоруський, 3 - 5, 2 - 6;

вул. Верещагіна, 35 - 55, 32 - 56;

вул. Кубинська, 1 - 27, 37, 4 - 14, 18 - 30;

вул. Кузбаська, 1 - 11, 2 - 26;

вул. Менделєєва, 49 - 65, 52/1 - 78;

вул. Поштова, 28 - 32, 23 - 25, 42 - 44;

вул. Рєпіна, 2 - 4, 20, 6 - 34;

вул. Волонтерська, 1 - 7;

вул. Змагання, 55, 58;

вул. Тихоокеанська, 5 - 15, 8 - 16;

вул. Тополева, 1 - 35, 2 - 18.

Самарський район:

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;

вул. Ярова;

вул. Івана Купала;

вул. Радіальна;

пров. Дубінінський;

вул. Дубінінська;

вул. Білокам'яна;

вул. Богатирська;

вул. Палісадна;

вул. Халхінгольська

вул. Житня;

вул. Гречко, 2 - 74, 1 - 39, 41 - 119, 76 - 106;

вул. Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;

вул. Підгірна, 51 - 121, 44 - 104;

вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;

вул. Чаплинська, 209 - 263, 142 - 216, 387 - 265, 218 - 290;

вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38.

Новокодацький район:

вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;

пр. Металургів, 45 - 65, 45б;

вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;

пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;

вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;

вул. Тупикова, 18 - 42;

вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;

вул. Демократична, 27 - 39, 34 -42;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Гірська, 31 - 51, 32 - 36;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

пл. Новокодацька, 5, 6;

пр. Свободи, 203;

вул. Гвардійська, 12, кіоск ТБК-Маркет.

Шевченківський район:

вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17 - 25;

вул. Виборна, 1.

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