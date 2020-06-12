У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 15 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
dozor.ua
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Соборний район:
пров. Кіпарисний, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Сімферопольська, 55 - 61;
спуск Балашовський, 1 - 25, 2 - 38;
пров. Літній, 2 - 16.
Центральний район:
вул. Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6;
пр. Поля, 113, 113а, 115.
Індустріальний район:
пров. Фестивальний, 3а, 3б, 3в, 5;
вул. Щербини, 3;
пров. Вільний, 6, корпус 2;
вул. Ковалевської, 71а.
вул. Щербини, 17, 19, 21, 24, 25е, 25д, 25г, 25і, 31.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Амурська, 35 - 57, 36 - 60;
вул. Ашхабадська, 33 - 51, 36 - 56;
вул. Байкальська, 41 - 43, 60 - 74, 45 - 49;
вул. Балтійська, 9а-11;
туп. Білоруський, 3 - 5, 2 - 6;
вул. Верещагіна, 35 - 55, 32 - 56;
вул. Кубинська, 1 - 27, 37, 4 - 14, 18 - 30;
вул. Кузбаська, 1 - 11, 2 - 26;
вул. Менделєєва, 49 - 65, 52/1 - 78;
вул. Поштова, 28 - 32, 23 - 25, 42 - 44;
вул. Рєпіна, 2 - 4, 20, 6 - 34;
вул. Волонтерська, 1 - 7;
вул. Змагання, 55, 58;
вул. Тихоокеанська, 5 - 15, 8 - 16;
вул. Тополева, 1 - 35, 2 - 18.
Самарський район:
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;
вул. Ярова;
вул. Івана Купала;
вул. Радіальна;
пров. Дубінінський;
вул. Дубінінська;
вул. Білокам'яна;
вул. Богатирська;
вул. Палісадна;
вул. Халхінгольська
вул. Житня;
вул. Гречко, 2 - 74, 1 - 39, 41 - 119, 76 - 106;
вул. Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;
вул. Підгірна, 51 - 121, 44 - 104;
вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;
вул. Чаплинська, 209 - 263, 142 - 216, 387 - 265, 218 - 290;
вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38.
Новокодацький район:
вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;
пр. Металургів, 45 - 65, 45б;
вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;
пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;
вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;
вул. Тупикова, 18 - 42;
вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;
туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;
вул. Демократична, 27 - 39, 34 -42;
вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Гірська, 31 - 51, 32 - 36;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;
пл. Новокодацька, 5, 6;
пр. Свободи, 203;
вул. Гвардійська, 12, кіоск ТБК-Маркет.
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17 - 25;
вул. Виборна, 1.
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