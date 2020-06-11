У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:39, 11.06.2020

У четвер, 11 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі пройде масштабне відключення світла
bigmir.net

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Центральний район:

  • вулиця Херсонська 13-19,30-34,

  • вулиця Ульяновська 1,

  • вулиця Свєтлова,

  • вулиця Херсонська,

  • вулиця Ульяновська 3-9,4, ветаптека,

  • проспект А. Поля 29-33.

Шевченківський район:

  • вулиця Маковського 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,

  • провулок Маковського 1-15, 2-18 (весь)

  • вулиця Семена Скляренка 105-127,

  • вулиця Василя Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,

  • вулиця Вербицького Михайла 33К, 33д, 33г, 31а, д,

  • вулиця Володимирська 2-28, 1-17,

  • вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32,

  • вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,

  • вулиця Січових Стрільців, 91,

  • вулиця Карабіновська, 17-25,

  • вулиця Виборна 1.

Самарський район:

  • вулиця Дачна 89-91,

  • вулиця Листопадна 1А, 1Б, 3, Будинки МЖБК,

  • вулиця Естафетна 9А, 11А, 13А,

  • вулиця Листопадна 9а-13а, 3,1б, 1а,

  • вулиця Дачна 89 / 3-91 / 3,

  • Насосна станція,

  • вулиця А. Барто 5-7,

  • вулиця Космонавтів 14-24,

  • вулиця Немирівського 6-128, 27-47, 3,

  • вулиця Владивостоцька,

  • вулиця Сержанта Литвищенка 142-198,

  • вулиця Бузкова 1-49,

  • вулиця Профспілкова 1-75, 63-67, 1А,

  • вулиця Винахідників 1-25,

  • вулиця Гостинна 1-11,

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Іжевська,

  • вулиця Визволення,

  • вулиця Визволення 38,

  • вулиця Житомирська 90-329,

  • пров. Визволення 62-64,

  • ФО Соловйова О.В,

  • вулиця Іжевська 53-б СО Конструктор,

  • вулиця Рилєєва 276,

  • вулиця Рилєєва 38-144,

  • вулиця Рилєєва 107-221,

  • вулиця Трансформаторна,

  • вулиця Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,

  • вулиця Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,

  • вулиця Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24,

  • вулиця Гребінки, 1-41, 8-42,

  • вулиця Грудневий 2, 14, 1-7,

  • вулиця Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,

  • вулиця Кільцева 1-27, 2-30,

  • вулиця Крилова, 1-17, 2-14,

  • вулиця Лермонтова, 1-31, 2-32,

  • вулиця Некрасова, 1, 2-14,

  • вулиця Вітчизняна 1-11,

  • вулиця Промислова 3-7, 35-95, 32-88, вулиця Пушкіна 4-34,

  • вулиця Роздільна 1-35, 2-26,

  • вулиця Северодвінська 2-14, 1-7,

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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