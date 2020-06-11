У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 11 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі пройде масштабне відключення світла bigmir.net

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Центральний район:

вулиця Херсонська 13-19,30-34,

вулиця Ульяновська 1,

вулиця Свєтлова,

вулиця Херсонська,

вулиця Ульяновська 3-9,4, ветаптека,

проспект А. Поля 29-33.

Шевченківський район:

вулиця Маковського 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,

провулок Маковського 1-15, 2-18 (весь)

вулиця Семена Скляренка 105-127,

вулиця Василя Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,

вулиця Вербицького Михайла 33К, 33д, 33г, 31а, д,

вулиця Володимирська 2-28, 1-17,

вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32,

вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,

вулиця Січових Стрільців, 91,

вулиця Карабіновська, 17-25,

вулиця Виборна 1.

Самарський район:

вулиця Дачна 89-91,

вулиця Листопадна 1А, 1Б, 3, Будинки МЖБК,

вулиця Естафетна 9А, 11А, 13А,

вулиця Листопадна 9а-13а, 3,1б, 1а,

вулиця Дачна 89 / 3-91 / 3,

Насосна станція,

вулиця А. Барто 5-7,

вулиця Космонавтів 14-24,

вулиця Немирівського 6-128, 27-47, 3,

вулиця Владивостоцька,

вулиця Сержанта Литвищенка 142-198,

вулиця Бузкова 1-49,

вулиця Профспілкова 1-75, 63-67, 1А,

вулиця Винахідників 1-25,

вулиця Гостинна 1-11,

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Іжевська,

вулиця Визволення,

вулиця Визволення 38,

вулиця Житомирська 90-329,

пров. Визволення 62-64,

ФО Соловйова О.В,

вулиця Іжевська 53-б СО Конструктор,

вулиця Рилєєва 276,

вулиця Рилєєва 38-144,

вулиця Рилєєва 107-221,

вулиця Трансформаторна,

вулиця Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,

вулиця Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,

вулиця Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24,

вулиця Гребінки, 1-41, 8-42,

вулиця Грудневий 2, 14, 1-7,

вулиця Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,

вулиця Кільцева 1-27, 2-30,

вулиця Крилова, 1-17, 2-14,

вулиця Лермонтова, 1-31, 2-32,

вулиця Некрасова, 1, 2-14,

вулиця Вітчизняна 1-11,

вулиця Промислова 3-7, 35-95, 32-88, вулиця Пушкіна 4-34,

вулиця Роздільна 1-35, 2-26,

вулиця Северодвінська 2-14, 1-7,

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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