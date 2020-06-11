У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 11 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла
bigmir.net
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Центральний район:
вулиця Херсонська 13-19,30-34,
вулиця Ульяновська 1,
вулиця Свєтлова,
вулиця Херсонська,
вулиця Ульяновська 3-9,4, ветаптека,
проспект А. Поля 29-33.
Шевченківський район:
вулиця Маковського 2к, 8Б, 8В, 10-42, 33-49,
провулок Маковського 1-15, 2-18 (весь)
вулиця Семена Скляренка 105-127,
вулиця Василя Кука 75, 75а, 77, 77а, 76,
вулиця Вербицького Михайла 33К, 33д, 33г, 31а, д,
вулиця Володимирська 2-28, 1-17,
вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32,
вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,
вулиця Січових Стрільців, 91,
вулиця Карабіновська, 17-25,
вулиця Виборна 1.
Самарський район:
вулиця Дачна 89-91,
вулиця Листопадна 1А, 1Б, 3, Будинки МЖБК,
вулиця Естафетна 9А, 11А, 13А,
вулиця Листопадна 9а-13а, 3,1б, 1а,
вулиця Дачна 89 / 3-91 / 3,
Насосна станція,
вулиця А. Барто 5-7,
вулиця Космонавтів 14-24,
вулиця Немирівського 6-128, 27-47, 3,
вулиця Владивостоцька,
вулиця Сержанта Литвищенка 142-198,
вулиця Бузкова 1-49,
вулиця Профспілкова 1-75, 63-67, 1А,
вулиця Винахідників 1-25,
вулиця Гостинна 1-11,
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Іжевська,
вулиця Визволення,
вулиця Визволення 38,
вулиця Житомирська 90-329,
пров. Визволення 62-64,
ФО Соловйова О.В,
вулиця Іжевська 53-б СО Конструктор,
вулиця Рилєєва 276,
вулиця Рилєєва 38-144,
вулиця Рилєєва 107-221,
вулиця Трансформаторна,
вулиця Г. Андрусенко, 1-27, 2-34,
вулиця Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104,
вулиця Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24,
вулиця Гребінки, 1-41, 8-42,
вулиця Грудневий 2, 14, 1-7,
вулиця Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76,
вулиця Кільцева 1-27, 2-30,
вулиця Крилова, 1-17, 2-14,
вулиця Лермонтова, 1-31, 2-32,
вулиця Некрасова, 1, 2-14,
вулиця Вітчизняна 1-11,
вулиця Промислова 3-7, 35-95, 32-88, вулиця Пушкіна 4-34,
вулиця Роздільна 1-35, 2-26,
вулиця Северодвінська 2-14, 1-7,
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.
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