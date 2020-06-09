У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 9 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі myslo.ru

Світло відключать з 8:00 до 19:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Андрусенка, 1-27, 2-34;

вул. Артюшенка, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;

вул. Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24;

вул. Гребінки, 1-41, 8-42;

вул. Груднева 2, 14, 1-7;

вул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;

вул. Кільцева 1-27, 2-30;

вул. Крилова, 1-17, 2-14;

вул. Лермонтова, 1-31, 2-32;

вул. Некрасова, 1, 2-14;

вул. Вітчизняна, 1-11;

вул. Промислова 3-7, 35-95, 32-88;

вул. Пушкіна 4-34;

вул. Роздільна 1-35, 2-26;

вул. Северодвінська 2-14, 1-7;

вул. Тургенєва, 1-35, 2-30,

пров. Сміливих, 2-22;

вул. Чернігівська 299-425, 262-402;

вул. Житомирська 20-86, 69-169, 274-278;

пров. Донецький 9-13,18-24,

пров. Визволення 1-27,

вул. Чернігівська 210,

вул. Кемеровська 76-88,115а-137,

пров. Житомирський 1-61-79,4-56,

вул. Георгієвського 17-37,2-32,42,

пров. Покришкіна 2, а, б, в, 6-12,

вул. Ангеліної 1-11,10-22,

вул. Седнева 2-80,3-89,

вул. Кіровоградська 172-196,

вул. Петрозаводська 276А-370,369А, 377-523

вул. Надеждинська 111-147,151,151а, 136-164,184-190,

вул. Вільхова 57-63,

вул. Щитова 30-37, 44, 60-138,59-129,

Самарський район

вул. Дачна 89-91

вул. Листопадна 1А, 1Б, 3, 9а-13а

Будинки МЖБК,

вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

вул. Дачна 89 / 3-91 / 3,

Насосна станція,

вул. Новаторська 1-59,2-60,

дачі,

вул. Немирівського 6-128, 27-47, 3;

вул. Владивостоцька;

вул. Сержанта Литвищенка 142-198;

вул. Бузкова 1-49;

вул. Профспілкова 1-75, 63-67; 1А;

вул. Винахідників 1-25;

вул. Гостинна 1-11;

вул. Кокчетавська 1-3, 2-40;

вул. Кожедуба, 48

Центральний район

вул. Подолинського, 22-32,

вул. Лозо, 11-13, 14, 14а,

вул. Українська, 42-48, 35-47, 52, 54, 56,

вул. Драгоманова, 23-43, 42-56, 50, 52, 54,

вул. Шнеєрсона, 54,

вул. Старокозацький, 56, 58, 66а,

вул. Шмідта 8-14, 13

вул. Звивиста 13

Шевченківський район

вул. Володимирська 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна 1,

вул. Курганівська, 1-17, 2-10, 18-32, 10-16, 13-29, 35-49,

вул. Дегтярьова, 1-5а, 2-4, 13, 17,

пров. Сорочинський, 2, 6, 16, 18, 27, 29.

Новокодацький район

Міська клінічна лікарня №2;

вул. Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34,

вул. Комунарівська 87-99,103-109,112, 113-147, 144-204 / 1, 151-169

пров. Малахітовий 1-15, 2-14,

вул. Гвоздична 20-46, 29-57,

вул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вул. Можайського 25-69, 40-84,

пров. Малахітовий 26,32а,

вул. Чорногорська 35-92, 96, 100-108,

вул. Купріна 2,3

вул. Числова 2-20, 5-15,

вул. Вербова 6,8,7,

просп. Свободи 2-6, 7, 13-29, 30,

просп. Свободи 2 - переїзд Придніпр.Ж.Д.,

пров. Металургів 3,

вул. Коккінакі 5-7, 2-18,

пров. Чорноусівський 6-8,

вул. Караваєва, 1а, 2;

вул. Гомельська, 57, 59;

вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

пр. Металургів, 45-65, 45б;

вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

пров. Беренга, 1-55, 2-54;

вул. Ковельська, 40-118, 43-109;

вул. Тупикова, 18-42.

вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

вул. Демократична, 27-39, 34-42;

вул. Сумська, 28-84, 31-91;

туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

вул. Гірська 31-51, 32-36;

вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1-15, 4.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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