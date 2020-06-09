У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 9 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
myslo.ru
Світло відключать з 8:00 до 19:00 за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Андрусенка, 1-27, 2-34;
вул. Артюшенка, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;
вул. Волоколамська, 1, 33, 3-31, 2-24;
вул. Гребінки, 1-41, 8-42;
вул. Груднева 2, 14, 1-7;
вул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;
вул. Кільцева 1-27, 2-30;
вул. Крилова, 1-17, 2-14;
вул. Лермонтова, 1-31, 2-32;
вул. Некрасова, 1, 2-14;
вул. Вітчизняна, 1-11;
вул. Промислова 3-7, 35-95, 32-88;
вул. Пушкіна 4-34;
вул. Роздільна 1-35, 2-26;
вул. Северодвінська 2-14, 1-7;
вул. Тургенєва, 1-35, 2-30,
пров. Сміливих, 2-22;
вул. Чернігівська 299-425, 262-402;
вул. Житомирська 20-86, 69-169, 274-278;
пров. Донецький 9-13,18-24,
пров. Визволення 1-27,
вул. Чернігівська 210,
вул. Кемеровська 76-88,115а-137,
пров. Житомирський 1-61-79,4-56,
вул. Георгієвського 17-37,2-32,42,
пров. Покришкіна 2, а, б, в, 6-12,
вул. Ангеліної 1-11,10-22,
вул. Седнева 2-80,3-89,
вул. Кіровоградська 172-196,
вул. Петрозаводська 276А-370,369А, 377-523
вул. Надеждинська 111-147,151,151а, 136-164,184-190,
вул. Вільхова 57-63,
вул. Щитова 30-37, 44, 60-138,59-129,
Самарський район
вул. Дачна 89-91
вул. Листопадна 1А, 1Б, 3, 9а-13а
Будинки МЖБК,
вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,
вул. Дачна 89 / 3-91 / 3,
Насосна станція,
вул. Новаторська 1-59,2-60,
дачі,
вул. Немирівського 6-128, 27-47, 3;
вул. Владивостоцька;
вул. Сержанта Литвищенка 142-198;
вул. Бузкова 1-49;
вул. Профспілкова 1-75, 63-67; 1А;
вул. Винахідників 1-25;
вул. Гостинна 1-11;
вул. Кокчетавська 1-3, 2-40;
вул. Кожедуба, 48
Центральний район
вул. Подолинського, 22-32,
вул. Лозо, 11-13, 14, 14а,
вул. Українська, 42-48, 35-47, 52, 54, 56,
вул. Драгоманова, 23-43, 42-56, 50, 52, 54,
вул. Шнеєрсона, 54,
вул. Старокозацький, 56, 58, 66а,
вул. Шмідта 8-14, 13
вул. Звивиста 13
Шевченківський район
вул. Володимирська 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна 1,
вул. Курганівська, 1-17, 2-10, 18-32, 10-16, 13-29, 35-49,
вул. Дегтярьова, 1-5а, 2-4, 13, 17,
пров. Сорочинський, 2, 6, 16, 18, 27, 29.
Новокодацький район
Міська клінічна лікарня №2;
вул. Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34,
вул. Комунарівська 87-99,103-109,112, 113-147, 144-204 / 1, 151-169
пров. Малахітовий 1-15, 2-14,
вул. Гвоздична 20-46, 29-57,
вул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,
вул. Можайського 25-69, 40-84,
пров. Малахітовий 26,32а,
вул. Чорногорська 35-92, 96, 100-108,
вул. Купріна 2,3
вул. Числова 2-20, 5-15,
вул. Вербова 6,8,7,
просп. Свободи 2-6, 7, 13-29, 30,
просп. Свободи 2 - переїзд Придніпр.Ж.Д.,
пров. Металургів 3,
вул. Коккінакі 5-7, 2-18,
пров. Чорноусівський 6-8,
вул. Караваєва, 1а, 2;
вул. Гомельська, 57, 59;
вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;
пр. Металургів, 45-65, 45б;
вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;
пров. Беренга, 1-55, 2-54;
вул. Ковельська, 40-118, 43-109;
вул. Тупикова, 18-42.
вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;
вул. Сеченова, 1-7, 2-32;
вул. Демократична, 27-39, 34-42;
вул. Сумська, 28-84, 31-91;
туп. Полуничний, 1-37, 2-28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1-21, 2-20;
вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;
вул. Грозненська, 1-15, 2-22;
вул. Гірська 31-51, 32-36;
вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1-15, 4.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.
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