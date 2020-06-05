У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 5 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Новини Криму
Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Каруни, 123, 127;
вул. Вирового, 1 - 30;
вул. Лаврова, 9 - 19, 12 - 30;
пров. Вирового, 1а;
вул. Ясельна, 2 - 26, 1;
вул. Менжинського, 1 - 12;
пров. Райдужний, 2 - 6;
вул. Трамвайна, 1а, 10;
вул. Каруни, 95;
вул. Луговська, 1 - 101, 4 - 110, 110а;
пров. Луговський, 51 - 63;
пров. 2-й Ростовський, 6/2;
пров. Серафимовича, 1 - 71, 2 - 48.
Самарський район:
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;
Насосна станція;
ТОВ "БаДМ";
ФОП Ельдаров А. І .;
ТОВ "Вало Тімбер";
ФОП Рахмани Хоссейн.
Шевченківський район:
вул. Грушевського, 54, 67 - 77;
вул. Драгоманова, 2 - 18, 1 - 15;
вул. Українська, 13/15, 17/19;
вул. Кониського, 52, 54, 56а, 15а - 73;
вул. Січових Стрільців, 73;
вул. Подолинського, 10;
вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вул. Кабардинська, 17 - 25;
вул. Саксаганського, 9 - 27, 2 - 30;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Виборна, 1.
Новокодацький район:
вул. Доблесна, 158, СЗОШ №103, котельня;
вул. Нарвська , 171, Храм;
вул. Селянська, 2а, 2б, 4, 14 - 90, 1 - 73;
вул. Костромська, 2 - 68, 5 - 33;
вул. Костюшка, 1 - 25, 2 - 28, 2, 2а;
вул. Слави, 1 - 99, 4 - 80;
пров. Слави, 2 - 16;
вул. Фурманова, 2, 2а, 5;
пров. Ключовий, 3 - 15, 18;
вул. Валуйського, 2 - 6;
вул. Забайкальська, 28, 30, 86;
вул. Молодіжна, СТ "Сталь", СТ "Дружба";
вул. Ніжинська, 3 - 41, 2 - 36;
вул. Омська, 13, 15;
вул. Велика Діївська, 265, 265а;
вул. Вільямса, 90;
вул. Кедрова, 19;
вул. Поліська, 1 - 19, 2 - 20, 31, 23 - 91, 26 - 76;
вул. Мукачева, 53 - 89;
вул. Очаківська, 2 - 20, 3 - 29;
пров. Волдайський, 1 - 11, 2 - 24;
вул. Волдайська, 1 - 25, 2 - 34;
вул. Першотравнева, 45;
пров. Пешотравневий, 1 - 7, 27 - 31, 2 - 20;
вул. Кондратюка, 264 - 280, 273 - 317;
вул. Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;
вул. Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;
вул. Письменницького, 2 - 84, 3 - 77;
вул. Лисенка, 12, 14;
вул. Рудна, 1 - 17, 2 - 26.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.
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