У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 5 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Новини Криму

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Каруни, 123, 127;

вул. Вирового, 1 - 30;

вул. Лаврова, 9 - 19, 12 - 30;

пров. Вирового, 1а;

вул. Ясельна, 2 - 26, 1;

вул. Менжинського, 1 - 12;

пров. Райдужний, 2 - 6;

вул. Трамвайна, 1а, 10;

вул. Каруни, 95;

вул. Луговська, 1 - 101, 4 - 110, 110а;

пров. Луговський, 51 - 63;

пров. 2-й Ростовський, 6/2;

пров. Серафимовича, 1 - 71, 2 - 48.

Самарський район:

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;

Насосна станція;

ТОВ "БаДМ";

ФОП Ельдаров А. І .;

ТОВ "Вало Тімбер";

ФОП Рахмани Хоссейн.

Шевченківський район:

вул. Грушевського, 54, 67 - 77;

вул. Драгоманова, 2 - 18, 1 - 15;

вул. Українська, 13/15, 17/19;

вул. Кониського, 52, 54, 56а, 15а - 73;

вул. Січових Стрільців, 73;

вул. Подолинського, 10;

вул. Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вул. Кабардинська, 17 - 25;

вул. Саксаганського, 9 - 27, 2 - 30;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Виборна, 1.

Новокодацький район:

вул. Доблесна, 158, СЗОШ №103, котельня;

вул. Нарвська , 171, Храм;

вул. Селянська, 2а, 2б, 4, 14 - 90, 1 - 73;

вул. Костромська, 2 - 68, 5 - 33;

вул. Костюшка, 1 - 25, 2 - 28, 2, 2а;

вул. Слави, 1 - 99, 4 - 80;

пров. Слави, 2 - 16;

вул. Фурманова, 2, 2а, 5;

пров. Ключовий, 3 - 15, 18;

вул. Валуйського, 2 - 6;

вул. Забайкальська, 28, 30, 86;

вул. Молодіжна, СТ "Сталь", СТ "Дружба";

вул. Ніжинська, 3 - 41, 2 - 36;

вул. Омська, 13, 15;

вул. Велика Діївська, 265, 265а;

вул. Вільямса, 90;

вул. Кедрова, 19;

вул. Поліська, 1 - 19, 2 - 20, 31, 23 - 91, 26 - 76;

вул. Мукачева, 53 - 89;

вул. Очаківська, 2 - 20, 3 - 29;

пров. Волдайський, 1 - 11, 2 - 24;

вул. Волдайська, 1 - 25, 2 - 34;

вул. Першотравнева, 45;

пров. Пешотравневий, 1 - 7, 27 - 31, 2 - 20;

вул. Кондратюка, 264 - 280, 273 - 317;

вул. Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;

вул. Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;

вул. Письменницького, 2 - 84, 3 - 77;

вул. Лисенка, 12, 14;

вул. Рудна, 1 - 17, 2 - 26.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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