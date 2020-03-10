У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 11 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
dnepr.info
Світла не буде за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
тупик Тютюнника, 1 - 7;
вул. Шепетівська, 1 - 12;
вул. Запорізька, 2 - 30;
вул. Калинова, 21 - 33;
вул. Путилівська, 1 - 13;
вул. Решетилівська, 4 - 31;
вул. Казахстанська, 197 - 261, 214 - 264;
вул. Читинська, 45 - 89, 68 - 150;
вул. Мінусинська, 253 - 339, 304 - 362;
вул. Обласна, 53 - 85, 99, 50 - 78;
вул. Моторна, 70 - 112;
вул. Бережна, 30 - 46, 55а - 83.
Шевченківський район:
вул. Троїцька, 23 - 37, 22 - 38;
вул. Михайла Грушевського, 18 - 26.
Соборний район:
площа Соборна, 14 - 15.
Новокодацький район:
вул. Дніпрельстановська, 34, 57 - 127, 64 - 146;
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;
вул. Велика Діївська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;
вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;
пров. Тихорецький, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;
вул. Базарна, 2 - 28;
вул. Приморська, 1 - 18;
вул. Костромська, 1 - 5.
Самарський район:
вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 - 63, 18 - 54;
вул. Ромашкова;
пров. Квітневий;
вул. Одинківська, 2 - 70,3 - 51,
вул. Маячка;
пров. Любистковий;
вул. Каширська 2 - 60, 67а, 77а, 79;
пров. Дербентський 1 - 15а, 2 - 16;
вул. Дубінінська 4 - 20, 33 - 57;
вул. Білокам'яна 25 - 51, 20 - 46;
вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;
вул. Лублянська 3, 5.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.
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