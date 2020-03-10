У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 11 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі dnepr.info

Світла не буде за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

тупик Тютюнника, 1 - 7;

вул. Шепетівська, 1 - 12;

вул. Запорізька, 2 - 30;

вул. Калинова, 21 - 33;

вул. Путилівська, 1 - 13;

вул. Решетилівська, 4 - 31;

вул. Казахстанська, 197 - 261, 214 - 264;

вул. Читинська, 45 - 89, 68 - 150;

вул. Мінусинська, 253 - 339, 304 - 362;

вул. Обласна, 53 - 85, 99, 50 - 78;

вул. Моторна, 70 - 112;

вул. Бережна, 30 - 46, 55а - 83.

Шевченківський район:

вул. Троїцька, 23 - 37, 22 - 38;

вул. Михайла Грушевського, 18 - 26.

Соборний район:

площа Соборна, 14 - 15.

Новокодацький район:

вул. Дніпрельстановська, 34, 57 - 127, 64 - 146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Велика Діївська, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;

вул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;

пров. Тихорецький, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;

вул. Базарна, 2 - 28;

вул. Приморська, 1 - 18;

вул. Костромська, 1 - 5.

Самарський район:

вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 - 63, 18 - 54;

вул. Ромашкова;

пров. Квітневий;

вул. Одинківська, 2 - 70,3 - 51,

вул. Маячка;

пров. Любистковий;

вул. Каширська 2 - 60, 67а, 77а, 79;

пров. Дербентський 1 - 15а, 2 - 16;

вул. Дубінінська 4 - 20, 33 - 57;

вул. Білокам'яна 25 - 51, 20 - 46;

вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;

вул. Лублянська 3, 5.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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