У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 1 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Індустріальний район:
проспект Слобожанський, 104, 106, 108.
Центральний район:
провулок Ижорский, 1 - 3;
провулок Кременчуцький, 1 - 17;
провулок Самаркандський, 7 - 15.
Соборний район:
вулиця Жуковського, 8;
вулиця Чернишевського, 35;
Крутогорний спуск, 19;
вулиця Якова Самарського, 6.
Шевченківський район:
проспект Богдана Хмельницького, 19, 25;
вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17 - 25;
вулиця Виборна, 1.
Новокодацький район:
вулиця Київська, 70 - 124, 87, 89а, 91 - 109;
вулиця Азовська, 1 - 7, 2 - 8;
вулиця Машиністів, 2, 4, 6;
вулиця Якова Острянінова, 47 - 85, 52 - 88;
вулиця Водійська, 19 - 51, 20а - 60;
провулок Водійський, 1 - 9, 2 - 18;
проїзд Новокозловський, 1 - 5, 2 - 14;
вулиця Лісова, 2, 4;
вулиця Паралельна, 1 - 7, 2;
вулиця Криворізька, 35б, 68а, 70, 72, 112.
Самарський район:
вулиця Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
вулиця Дачна, 89/3 - 91/3.
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