У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 1 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла cxid.info

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

проспект Слобожанський, 104, 106, 108.

Центральний район:

провулок Ижорский, 1 - 3;

провулок Кременчуцький, 1 - 17;

провулок Самаркандський, 7 - 15.

Соборний район:

вулиця Жуковського, 8;

вулиця Чернишевського, 35;

Крутогорний спуск, 19;

вулиця Якова Самарського, 6.

Шевченківський район:

проспект Богдана Хмельницького, 19, 25;

вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17 - 25;

вулиця Виборна, 1.

Новокодацький район:

вулиця Київська, 70 - 124, 87, 89а, 91 - 109;

вулиця Азовська, 1 - 7, 2 - 8;

вулиця Машиністів, 2, 4, 6;

вулиця Якова Острянінова, 47 - 85, 52 - 88;

вулиця Водійська, 19 - 51, 20а - 60;

провулок Водійський, 1 - 9, 2 - 18;

проїзд Новокозловський, 1 - 5, 2 - 14;

вулиця Лісова, 2, 4;

вулиця Паралельна, 1 - 7, 2;

вулиця Криворізька, 35б, 68а, 70, 72, 112.

Самарський район:

вулиця Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

вулиця Дачна, 89/3 - 91/3.

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