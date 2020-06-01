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1 червня • оновлено в 09:08
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Софія Ковнір
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

1.2т
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У понеділок, 1 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

cxid.info

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

  • проспект Слобожанський, 104, 106, 108.

Центральний район:

  • провулок Ижорский, 1 - 3;

  • провулок Кременчуцький, 1 - 17;

  • провулок Самаркандський, 7 - 15.

Соборний район:

  • вулиця Жуковського, 8;

  • вулиця Чернишевського, 35;

  • Крутогорний спуск, 19;

  • вулиця Якова Самарського, 6.

Шевченківський район:

  • проспект Богдана Хмельницького, 19, 25;

  • вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

  • вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

  • вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17 - 25;

  • вулиця Виборна, 1.

Новокодацький район:

  • вулиця Київська, 70 - 124, 87, 89а, 91 - 109;

  • вулиця Азовська, 1 - 7, 2 - 8;

  • вулиця Машиністів, 2, 4, 6;

  • вулиця Якова Острянінова, 47 - 85, 52 - 88;

  • вулиця Водійська, 19 - 51, 20а - 60;

  • провулок Водійський, 1 - 9, 2 - 18;

  • проїзд Новокозловський, 1 - 5, 2 - 14;

  • вулиця Лісова, 2, 4;

  • вулиця Паралельна, 1 - 7, 2;

  • вулиця Криворізька, 35б, 68а, 70, 72, 112.

Самарський район:

  • вулиця Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

  • вулиця Дачна, 89/3 - 91/3.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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