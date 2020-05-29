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29 травня • оновлено в 09:24
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

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У п'ятницю, 29 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Відключення світла

Відключення світла

Самарський район:

  • вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;

  • вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;

  • вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;

  • вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;

  • вул. Енергетиків, 7 - 11;

  • вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;

  • вул. Листопадна, 9а - 13а, 3, 1б, 1а;

  • вул. Дачна, 89/3 - 91/3;

  • Насосна станція, вул. активістів;

  • вул. Богородицька;

  • вул. Олешковсская;

  • вул. Таврійська;

  • вул. Генерала Грушевського.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Берегова, 190 - 196;

  • вул. Тернова, 4, 5;

  • вул. Штормова, 120 - 206, 115 - 201;

  • пер. Терновий, 4 - 18;

  • пер. Штормовий, 4 - 24, 5 - 19;

  • пер. Таганрозький, 1 - 7;

  • вул. Величко, 75 - 123, 113 - 127.

Центральний район:

  • вул. Херсонська, 16;

  • пр. Поля, 17;

  • вул. Антоновича, 6, 13, 17;

  • вул. Ульянова, 4.

Новокодацький район:

  • ПП Рубіком, ринок "Каскад";

  • ФОП Максименко;

  • ФОП Бижко;

  • ФОП Купріянов;

  • вул. Велика Діївська, 38а, магазин "ЄВА", Канцтовари, Аптека;

  • ФОП Скромна, кіоск "Очищення води";

  • Хлібний кіоск №9;

  • Міністерство юстиції;

  • вул. Сталіваровская, 15, 17, 18, 19, 20;

  • пер. Брянський, 3 - 17, 2 - 22;

  • Кафе "Золота Осінь".

Як писав OBOZREVATEL раніше, у дворі багатоповерхового будинку на проспекті Олександра Поля автокран провалився під землю і загруз. Він приїхав для заміни трансформатора, але до місця призначення так і не дістався.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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