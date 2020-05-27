У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У четвер, 27 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Самарський район:
вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;
вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;
вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;
вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;
вул. Енергетиків, 7 - 11;
вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;
вул. Листопадна, 9а - 13а, 3, 1б, 1а;
вул. Дачна, 89/3 - 91/3;
Насосна станція, вул. активістів;
вул. Богородицька;
вул. Олешковсская;
вул. Таврійська;
вул. Генерала Грушевського.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Берегова, 190 - 196;
вул. Тернова, 4, 5;
вул. Штормова, 120 - 206, 115 - 201;
пер. Терновий, 4 - 18;
пер. Штормовий, 4 - 24, 5 - 19;
пер. Таганрозький, 1 - 7;
вул. Величко, 75 - 123, 113 - 127.
Центральний район:
вул. Херсонська, 16;
пр. Поля, 17;
вул. Антоновича, 6, 13, 17;
вул. Ульянова, 4.
Новокодацький район:
ПП Рубіком, ринок "Каскад";
ФОП Максименко;
ФОП Бижко;
ФОП Купріянов;
вул. Велика Дієвського, 38а, магазин "ЄВА", Канцтовари, Аптека;
ФОП Скромна, кіоск "Очищення води";
Хлібний кіоск №9;
Міністерство юстиції;
вул. Сталіваровская, 15, 17, 18, 19, 20;
пер. Брянський, 3 - 17, 2 - 22;
Кафе "Золота Осінь".
Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 27 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 393 випадки захворювання коронавірусом, 164 людини одужали.