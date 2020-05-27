У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 27 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;

вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;

вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;

вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;

вул. Енергетиків, 7 - 11;

вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;

вул. Листопадна, 9а - 13а, 3, 1б, 1а;

вул. Дачна, 89/3 - 91/3;

Насосна станція, вул. активістів;

вул. Богородицька;

вул. Олешковсская;

вул. Таврійська;

вул. Генерала Грушевського.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Берегова, 190 - 196;

вул. Тернова, 4, 5;

вул. Штормова, 120 - 206, 115 - 201;

пер. Терновий, 4 - 18;

пер. Штормовий, 4 - 24, 5 - 19;

пер. Таганрозький, 1 - 7;

вул. Величко, 75 - 123, 113 - 127.

Центральний район:

вул. Херсонська, 16;

пр. Поля, 17;

вул. Антоновича, 6, 13, 17;

вул. Ульянова, 4.

Новокодацький район:

ПП Рубіком, ринок "Каскад";

ФОП Максименко;

ФОП Бижко;

ФОП Купріянов;

вул. Велика Дієвського, 38а, магазин "ЄВА", Канцтовари, Аптека;

ФОП Скромна, кіоск "Очищення води";

Хлібний кіоск №9;

Міністерство юстиції;

вул. Сталіваровская, 15, 17, 18, 19, 20;

пер. Брянський, 3 - 17, 2 - 22;

Кафе "Золота Осінь".

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 27 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 393 випадки захворювання коронавірусом, 164 людини одужали.

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