У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У вівторок, 26 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вулиця Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
вулиця Немировича-Данченка, 68;
вулиця Спогадів;
вулиця Максима Рильського.
Шевченківський район:
вулиця Філософська, 62;
міська лікарня №7.
Соборний район:
вулиця Якова Самарського, 6;
вулиця Аеродромна, 1 - 51, 2 - 44;
вулиця Тунельна, 1 - 69, 2 - 58;
вулиця Городня, 1 - 51, 2 - 68;
вулиця Муромська, 1 - 57, 48;
вулиця Гаражна, 1 - 61, 2 - 54;
провулок Гаражний, 2 - 18, 7 - 11, 15;
вулиця Високовольтна, 1 - 51, 21а, 32;
вулиця Лисогірська, 24, 26, 28;
вулиця Соколина, 2, 8, 10;
вулиця Надії, 1 - 5;
провулок Пермський, 1 - 53, 6 - 60;
провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;
вулиця Космічна, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;
ж/м Сокіл-1, будинок 1.
Чечелівський район:
проспект Пушкіна, 26;
Турбінний спуск, 1 - 5, 10 - 16;
вулиця Аптекарська балка, 1 - 9, 6 - 12;
вулиця Звивиста, 49 - 51, 62 - 72, 70, 72;
Ярмарковий спуск, 2 - 18, 3 - 41, 7/9;
вулиця Леваневського, 3 - 12, 11.
Новокодацький район:
вулиця Караваєва, 11, 13;
вулиця Новоорловська, 2, 2а;
провулок Дружби, 7;
вулиця Орловська, 36;
вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 23/2, 23/1 - 91, 24 - 76;
вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42, 39 - 65, 44 - 66;
вулиця Мукачівська, 57 - 99/2, 78 - 126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Приовражна (Діївка-2), 1 - 15, 6 - 10, 14 - 50, 17 - 61;
провулок Поліський, 2 - 4, 5;
вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;
провулок Білоруський, 1 - 5, 2 - 10, 7 - 23, 12 - 26;
вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;
вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;
вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;
вулиця Мукачівська, 99/1 - 119, 128 - 154;
провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;
вулиця Рудна, 1 - 21, 2 - 18;
вулиця Товариська, 1 - 23, 2 - 28, 25, 30, 32;
вулиця Караваєва, 27, 29, 33 - 43;
вулиця Василя Сидоренка, 2, 4;
вулиця Віктора Мерзленка, 18 - 40;
провулок Рекордний, 2 - 14, 3 - 13;
вулиця Фортечна, 54/1;
вулиця Павла Бута, 51 - 55, 59 - 65, 66 - 68, 70 - 74;
вулиця Курінна, 55 - 65, 46 - 54;
провулок Ташкентський, 1 - 15, 4 - 10, 14 - 28/1, 28/2;
вулиця Кайдацька, 63;
вулиця Платонова, 59 - 69, 70 - 76.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.