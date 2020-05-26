У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:35, 26.05.2020

У вівторок, 26 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі
cxid.info

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вулиця Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

  • вулиця Немировича-Данченка, 68;

  • вулиця Спогадів;

  • вулиця Максима Рильського.

Шевченківський район:

  • вулиця Філософська, 62;

  • міська лікарня №7.

Соборний район:

  • вулиця Якова Самарського, 6;

  • вулиця Аеродромна, 1 - 51, 2 - 44;

  • вулиця Тунельна, 1 - 69, 2 - 58;

  • вулиця Городня, 1 - 51, 2 - 68;

  • вулиця Муромська, 1 - 57, 48;

  • вулиця Гаражна, 1 - 61, 2 - 54;

  • провулок Гаражний, 2 - 18, 7 - 11, 15;

  • вулиця Високовольтна, 1 - 51, 21а, 32;

  • вулиця Лисогірська, 24, 26, 28;

  • вулиця Соколина, 2, 8, 10;

  • вулиця Надії, 1 - 5;

  • провулок Пермський, 1 - 53, 6 - 60;

  • провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;

  • вулиця Космічна, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;

  • ж/м Сокіл-1, будинок 1.

Чечелівський район:

  • проспект Пушкіна, 26;

  • Турбінний спуск, 1 - 5, 10 - 16;

  • вулиця Аптекарська балка, 1 - 9, 6 - 12;

  • вулиця Звивиста, 49 - 51, 62 - 72, 70, 72;

  • Ярмарковий спуск, 2 - 18, 3 - 41, 7/9;

  • вулиця Леваневського, 3 - 12, 11.

Новокодацький район:

  • вулиця Караваєва, 11, 13;

  • вулиця Новоорловська, 2, 2а;

  • провулок Дружби, 7;

  • вулиця Орловська, 36;

  • вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 23/2, 23/1 - 91, 24 - 76;

  • вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42, 39 - 65, 44 - 66;

  • вулиця Мукачівська, 57 - 99/2, 78 - 126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Приовражна (Діївка-2), 1 - 15, 6 - 10, 14 - 50, 17 - 61;

  • провулок Поліський, 2 - 4, 5;

  • вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

  • провулок Білоруський, 1 - 5, 2 - 10, 7 - 23, 12 - 26;

  • вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

  • вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;

  • вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

  • вулиця Мукачівська, 99/1 - 119, 128 - 154;

  • провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

  • вулиця Рудна, 1 - 21, 2 - 18;

  • вулиця Товариська, 1 - 23, 2 - 28, 25, 30, 32;

  • вулиця Караваєва, 27, 29, 33 - 43;

  • вулиця Василя Сидоренка, 2, 4;

  • вулиця Віктора Мерзленка, 18 - 40;

  • провулок Рекордний, 2 - 14, 3 - 13;

  • вулиця Фортечна, 54/1;

  • вулиця Павла Бута, 51 - 55, 59 - 65, 66 - 68, 70 - 74;

  • вулиця Курінна, 55 - 65, 46 - 54;

  • провулок Ташкентський, 1 - 15, 4 - 10, 14 - 28/1, 28/2;

  • вулиця Кайдацька, 63;

  • вулиця Платонова, 59 - 69, 70 - 76.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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