У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 26 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі cxid.info

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вулиця Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

вулиця Немировича-Данченка, 68;

вулиця Спогадів;

вулиця Максима Рильського.

Шевченківський район:

вулиця Філософська, 62;

міська лікарня №7.

Соборний район:

вулиця Якова Самарського, 6;

вулиця Аеродромна, 1 - 51, 2 - 44;

вулиця Тунельна, 1 - 69, 2 - 58;

вулиця Городня, 1 - 51, 2 - 68;

вулиця Муромська, 1 - 57, 48;

вулиця Гаражна, 1 - 61, 2 - 54;

провулок Гаражний, 2 - 18, 7 - 11, 15;

вулиця Високовольтна, 1 - 51, 21а, 32;

вулиця Лисогірська, 24, 26, 28;

вулиця Соколина, 2, 8, 10;

вулиця Надії, 1 - 5;

провулок Пермський, 1 - 53, 6 - 60;

провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;

вулиця Космічна, 15, 19, 27а, 27, 28б, 31;

ж/м Сокіл-1, будинок 1.

Чечелівський район:

проспект Пушкіна, 26;

Турбінний спуск, 1 - 5, 10 - 16;

вулиця Аптекарська балка, 1 - 9, 6 - 12;

вулиця Звивиста, 49 - 51, 62 - 72, 70, 72;

Ярмарковий спуск, 2 - 18, 3 - 41, 7/9;

вулиця Леваневського, 3 - 12, 11.

Новокодацький район:

вулиця Караваєва, 11, 13;

вулиця Новоорловська, 2, 2а;

провулок Дружби, 7;

вулиця Орловська, 36;

вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 23/2, 23/1 - 91, 24 - 76;

вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42, 39 - 65, 44 - 66;

вулиця Мукачівська, 57 - 99/2, 78 - 126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Приовражна (Діївка-2), 1 - 15, 6 - 10, 14 - 50, 17 - 61;

провулок Поліський, 2 - 4, 5;

вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

провулок Білоруський, 1 - 5, 2 - 10, 7 - 23, 12 - 26;

вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

вулиця Кедрова, 1 - 43, 2 - 36;

вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

вулиця Мукачівська, 99/1 - 119, 128 - 154;

провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

вулиця Рудна, 1 - 21, 2 - 18;

вулиця Товариська, 1 - 23, 2 - 28, 25, 30, 32;

вулиця Караваєва, 27, 29, 33 - 43;

вулиця Василя Сидоренка, 2, 4;

вулиця Віктора Мерзленка, 18 - 40;

провулок Рекордний, 2 - 14, 3 - 13;

вулиця Фортечна, 54/1;

вулиця Павла Бута, 51 - 55, 59 - 65, 66 - 68, 70 - 74;

вулиця Курінна, 55 - 65, 46 - 54;

провулок Ташкентський, 1 - 15, 4 - 10, 14 - 28/1, 28/2;

вулиця Кайдацька, 63;

вулиця Платонова, 59 - 69, 70 - 76.

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