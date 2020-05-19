У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У середу, 20 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Карагандинська, 2, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 14б, 15;
вул. Космонавтів, 5 - 11, 7а, 15;
вул. Череповецька, 14.
Центральний район:
пр. Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8е.
Чечелівський район:
вул. Філософська, 11а, 16;
вул. Звивиста, 33 - 45, 46 - 60, 30 - 44, 19 - 29;
пров. Голубиний, 1 - 11, 2 - 16, 13 - 15, 20 - 30;
вул. Кронштатська, 11 - 23, 10 - 28;
вул. Боброва, 18;
пров. Ігнатівський, 1 - 5, 2 - 4;
спуск. Озерний 5-й, 5, 12;
вул. Алексєєнко, 5, 15, 6 - 14.
Соборний район:
вул. Набережна Перемоги, 110а, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3); к.5 (п. 1, 2); к.6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);
вул. Дорошенко, 1а, 6а.
Новокодацький район:
вул. Каховки, 22 - 30, 13 - 43;
вул. Лубенська, 5 - 27, 2 - 26;
пров. Педюменський, 1 - 3, 2 - 18;
пров. 1-й Проїзний, 1 - 15, 2 - 16;
пр. Свободи, 31 - 59;
пров. Ризький, 3 - 11, 19, 2 - 10, 20 - 26;
пр. Нігояна, 73, 77, 84 - 104;
вул. Маяковського, 15, 23;
вул. Бельгійська, 4;
вул. Орловська, 17, 17а, 20, 22, 24, 24а;
вул. Жебуньова, 16 - 32;
вул. Гомельська, 14 - 24, 29 - 45;
вул. Виборзька, 23 - 29, 18 - 24, 24а, 26.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Варварівська, 30.
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