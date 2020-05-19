У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 20 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі пройде масштабне відключення світла rezonans.info

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Карагандинська, 2, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 14б, 15;

вул. Космонавтів, 5 - 11, 7а, 15;

вул. Череповецька, 14.

Центральний район:

пр. Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8е.

Чечелівський район:

вул. Філософська, 11а, 16;

вул. Звивиста, 33 - 45, 46 - 60, 30 - 44, 19 - 29;

пров. Голубиний, 1 - 11, 2 - 16, 13 - 15, 20 - 30;

вул. Кронштатська, 11 - 23, 10 - 28;

вул. Боброва, 18;

пров. Ігнатівський, 1 - 5, 2 - 4;

спуск. Озерний 5-й, 5, 12;

вул. Алексєєнко, 5, 15, 6 - 14.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 110а, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3); к.5 (п. 1, 2); к.6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);

вул. Дорошенко, 1а, 6а.

Новокодацький район:

вул. Каховки, 22 - 30, 13 - 43;

вул. Лубенська, 5 - 27, 2 - 26;

пров. Педюменський, 1 - 3, 2 - 18;

пров. 1-й Проїзний, 1 - 15, 2 - 16;

пр. Свободи, 31 - 59;

пров. Ризький, 3 - 11, 19, 2 - 10, 20 - 26;

пр. Нігояна, 73, 77, 84 - 104;

вул. Маяковського, 15, 23;

вул. Бельгійська, 4;

вул. Орловська, 17, 17а, 20, 22, 24, 24а;

вул. Жебуньова, 16 - 32;

вул. Гомельська, 14 - 24, 29 - 45;

вул. Виборзька, 23 - 29, 18 - 24, 24а, 26.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Варварівська, 30.

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