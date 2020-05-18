У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 18 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
вулиця Старокозацька, 65;
вулиця Юрія Савченка, 1.
Чечелівський район:
вулиця Боброва, 18;
вулиця Голубина, 1-15, 2-16, 20-30;
вулиця Звивиста, 19-29, 30-44, 33-45, 46-60;
провулок Ігнатьєвський 1-5, 2-4;
вулиця Кронштадська, 11-23, 12-28;
спуск Озерний 5-й 5, 12;
вулиця Філософська, 16;
вулиця Надії Олексієнко, 5, 6-14, 15.
Самарський район:
вулиця Адлерська, 19-47,22-32;
вулиця В'єтнамська, 22-60, 19-109;
вулиця Героїв Дніпра, 1-9, 2-14;
вулиця Прохорова, 2-46, 1-53;
вулиця Андрія Сахарова, 37б;
вулиця Чебоксарська, 1-49, 4-40.
Шевченківський район:
вулиця Рибінська 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, а, 119, 120;
туп. 1-й Рибінський 7;
ж/м Тополя-2, 51 к.1 (п.1,2,3), к.2 (п.1,2,3), к.3 (п.1,2,3); б.49; б. 47 к.1 (п.1,2,3,4), к.2 (1,2,3,4); б. 48 (п.1,2,3,4);
вулиця Комбрига Петрова, 12, 12с, 21, 27б, 31;
вулиця Володимирська, 2-28; 1-17;
вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;
вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;
вулиця Січових стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17-25;
вулиця Виборна, 1
Новокодацький район:
вулиця Діамантова, 4, 8;
вулиця Кам'янська, 32, 36, 38, 38а, 40;
проспект Івана Мазепи, 58;
вулиця Анни Ахматової, 1;
вулиця Коксова, 70;
вулиця Можайського, 25-75, 100, 40-84;
вулиця Юрія Кондратюка, 87-179; 112-204, 207;
вулиця Рубіжна, 1-13, 2-24;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-20;
провулок Лікарняний, 33;
вулиця Чорногорська, 33-81, 36-100;
вулиця Гвоздична, 20-58, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46-54, 59-63.
вулиця Ф. Гафурова, 14, 16;
вулиця С. Бардадіма, 48-60, 43,47, 31-67, 58-74, 75-133, 78-118, 76;
вулиця Погоріла, 66-72;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94;
вулиця Старобазарна, 71-79;
вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98, 94;
вулиця Річкова, 1-29; 2-22,
вулиця Вереснева, 4-12, 1, 3, 5;
вулиця Фортечна, 97-111, 98-100, 102-106, 98;
вулиця Алеутська, 12;
вулиця Таранна 9-41, 6-28;
вулиця Погоріла 3-59, 10-68, 10;
Індустріальний район:
вулиця Щербини, 5, 7, 9вг-9аб, 11-13;
проспект Миру, 4а, 4б, 4в, 4г;
вулиця Осіння, 9б, 9а, 11, 11а, 13;
вулиця Г. Корольової, 14а.
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