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18 травня • оновлено в 12:04
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

1.4т
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У понеділок, 18 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

depositphotos.com

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

  • вулиця Старокозацька, 65;

  • вулиця Юрія Савченка, 1.

Чечелівський район:

  • вулиця Боброва, 18;

  • вулиця Голубина, 1-15, 2-16, 20-30;

  • вулиця Звивиста, 19-29, 30-44, 33-45, 46-60;

  • провулок Ігнатьєвський 1-5, 2-4;

  • вулиця Кронштадська, 11-23, 12-28;

  • спуск Озерний 5-й 5, 12;

  • вулиця Філософська, 16;

  • вулиця Надії Олексієнко, 5, 6-14, 15.

Самарський район:

  • вулиця Адлерська, 19-47,22-32;

  • вулиця В'єтнамська, 22-60, 19-109;

  • вулиця Героїв Дніпра, 1-9, 2-14;

  • вулиця Прохорова, 2-46, 1-53;

  • вулиця Андрія Сахарова, 37б;

  • вулиця Чебоксарська, 1-49, 4-40.

Шевченківський район:

  • вулиця Рибінська 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, а, 119, 120;

  • туп. 1-й Рибінський 7;

  • ж/м Тополя-2, 51 к.1 (п.1,2,3), к.2 (п.1,2,3), к.3 (п.1,2,3); б.49; б. 47 к.1 (п.1,2,3,4), к.2 (1,2,3,4); б. 48 (п.1,2,3,4);

  • вулиця Комбрига Петрова, 12, 12с, 21, 27б, 31;

  • вулиця Володимирська, 2-28; 1-17;

  • вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вулиця Січових стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17-25;

  • вулиця Виборна, 1

Новокодацький район:

  • вулиця Діамантова, 4, 8;

  • вулиця Кам'янська, 32, 36, 38, 38а, 40;

  • проспект Івана Мазепи, 58;

  • вулиця Анни Ахматової, 1;

  • вулиця Коксова, 70;

  • вулиця Можайського, 25-75, 100, 40-84;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 87-179; 112-204, 207;

  • вулиця Рубіжна, 1-13, 2-24;

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-20;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • вулиця Чорногорська, 33-81, 36-100;

  • вулиця Гвоздична, 20-58, 29-57;

  • вулиця Кармелюка, 46-54, 59-63.

  • вулиця Ф. Гафурова, 14, 16;

  • вулиця С. Бардадіма, 48-60, 43,47, 31-67, 58-74, 75-133, 78-118, 76;

  • вулиця Погоріла, 66-72;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94;

  • вулиця Старобазарна, 71-79;

  • вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98, 94;

  • вулиця Річкова, 1-29; 2-22,

  • вулиця Вереснева, 4-12, 1, 3, 5;

  • вулиця Фортечна, 97-111, 98-100, 102-106, 98;

  • вулиця Алеутська, 12;

  • вулиця Таранна 9-41, 6-28;

  • вулиця Погоріла 3-59, 10-68, 10;

Індустріальний район:

  • вулиця Щербини, 5, 7, 9вг-9аб, 11-13;

  • проспект Миру, 4а, 4б, 4в, 4г;

  • вулиця Осіння, 9б, 9а, 11, 11а, 13;

  • вулиця Г. Корольової, 14а.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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