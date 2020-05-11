У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 11 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Метроном

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

вул. Ярослава Мудрого, 43 - 49, 62, 64.

Чечелівський район:

вул. Робоча, 24а;

вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;

вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;

вул. Канатна, 8 - 38, 21 - 39;

вул. Нарімська, 22 - 50;

вул. Грибоєдова - гаражі.

Самарський район:

вул. Немировича-Данченка, 2 - 22;

вул. Адмірала Макарова, 1 - 17, 2 - 22;

вул. Педагогічна, 1 - 19, 2 - 22;

вул. Космонавтів, 15;

вул. Лівобережна, 1 - 17, 2 - 28;

вул. Череповецька, 1 - 25, 2 - 24.

Шевченківський район:

вул. Тополина, 13, 15, 17, 19, 27;

вул. Авіаторів, 15, 19, 23;

вул. Рибінська, 1 - 13, 15 - 77, 102;

вул. Казакова, 25 - 49;

вул. Абхазька, 2, 10 - 26, 13, 15;

вул. Болгарська, 1 - 13, 2 - 16;

вул. Одоєвського, 1 - 45, 2 - 38;

вул. Толстого, 1 - 7, 2 - 6, 12 - 22;

вул. Батарейна, 1 - 19, 2, 2 - 32, 3;

туп. Одоєвського, 1, 2, 23а;

туп. Рибінський;

туп. Толстого, 1 - 3, 4 - 6;

пров. Батарейний, 24;

вул. Ярославська, 3а.

Соборний район:

вул. Космічна, 19, 19а;

вул. Жуковського, 1;

просп. Дмитра Яворницького, 25.

Новокодацький район:

вул. Братська, 1 - 23, 2 - 28;

вул. Доблесна, 8 - 78а, 104 - 158, 141 - 203, 158 - 192а;

пров. Братський, 1 - 49, 2 - 72;

пров. Придорожній, 1 - 27, 2, 4, 6 - 34;

пров. Глухий, 1, 2, 3;

вул. Дніпрельстанівська 254 - 264;

вул. Нарвська, 1 - 45, 2 - 50, 51, 168 - 236, 236а, 173 - 195;

вул. Юрія Кондратюка, 2 - 228, 3 - 35, 209 - 231, 228А, 230 - 250, 235 - 241, 254, 258, 258А;

пров. Німанський, 1 - 13, 2 - 24;

пров. Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;

пров. Фронтовий, 1 - 21, 2 - 34;

вул. Весняна, 1 - 109, 4 - 98;

пров. Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;

вул. Приовражна, 1, 2 6;

вул. Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 36;

пров. Курсовий, 1 - 21, 2, 4 - 20, 21а;

вул. Колективна, 1, 2 - 12, 14 - 42;

вул. Ватутіна, 49 - 53а, 68/2, 60, 62, 64;

вул. Фронтова, 80;

вул. Болятка, 1 - 45, 2 - 46;

вул. Широкий Степ, 3 - 27;

вул. Похила, 1 - 71, 2 - 28;

вул. Нижня, 1 - 23, 2 - 10;

вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 22а;

вул. 9 Травня, 3 - 57, 4 - 46, 50;

вул. Дунайська, 1 - 45, 2 - 52;

вул. Марка Озерного, 4 - 8, 18, 36, 37 - 55;

вул. Мисливська, 18 - 44;

пров. Лютневий, 1 - 3, 4 - 30;

вул. Спокійна, 80/2 - 90;

вул. Лютнева, 44 - 80, 51 - 69, 71 - 75, 82 - 96;

вул. Чапаєвський проїзд, 49, 51;

пров. Батальйонний, 1 - 23, 26, 28, 29, 31, 33, 41;

вул. Батальйонна, 1 - 59, 2 - 36;

вул. Полунична, 2;

вул. Трифона Гладченка, 1 - 3, 2 - 4, 6 - 10, 11, 11а, 12, 15, 26;

вул. Мисова, 2 - 36а, 5 - 15а;

вул. Степова Сухачівка - низ: 1 - 5, 2 - 6, 38 - 40, 217а, 277;

вул. Курако, 1 - 35, 2 - 36;

вул. Рильського, 23;

вул. Вільямса, 12, 14, 18, 28;

вул. Заливна, 3 - 45, 6 - 44;

вул. Перспективна, 1 - 3, 2 - 6;

пров. Шипшиновий, 6, 15, 18, 22;

вул. Андрейченка, 10 - 12, 41 - 53;

пров. Відродження, 1 - 17, 2 - 90, 19 - 29, 33 - 127, 73, 75, 79 - 97, 94 - 118, 111 - 127, 92 - 114;

вул. Велика Діївська, 465 - 543;

пров. Вагнера, 4;

вул. Мукачівська, 31 - 53, 46 - 76;

вул. Наливайка, 1 - 9, 2 - 10;

пров. Яблучний, 1 - 7а, 4 - 10;

вул. Лавандова, 1 - 53, 2 - 42, 6 - 18, 49;

вул. Яблучна, 1 - 19, 2 - 22.

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