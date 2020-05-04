У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 4 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Vgorode.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мохова, 124 - 187, 115 - 131, 176 - 180, 214 - 236;

вул. Робкорівська, 79в, 108 - 166;

вул. Кінноспортивна, 68;

вул. Житомирська, 130 - 172, 174 - 264г, 183 - 205, 215 - 263;

пров. Чернігівський, 1 - 25, 2 - 14, 8а;

бул. Гіляровського, 87 - 168;

вул. Бережна, 48 - 157;

вул. Моторна, 59 - 198;

вул. Попудренка, 1 - 158;

пров. Таганрозький, 10 - 16, 19 - 23а;

вул. Таганрозька, 105, 122;

вул. Чайковського, 1 - 101, 2 - 8.

Самарський район:

вул. Антарктична, 81;

вул. Пшенична, 11 - 13, 26;

вул. Дачна, 4 - 22, 28 - 44;

вул. Залізнична, 2 - 52, 11 - 31;

вул. Косогірна, 18, 30 - 46, 63 - 75;

вул. Маршала Тимошенка, 1, 5 - 15, 2 - 16.

Центральний район:

вул. Володимира Антоновича, 16 - 18;

просп. Олександра Поля, 8а;

просп. Пушкіна, 29 - 33.

Соборний район:

вул. Войнова, 4 - 32, 11 - 23;

вул. Яснополянська, 24 - 84;

вул. Глиняна, 1 - 31, 2 - 44;

вул. Маршала Судца, 22 - 54, 41, 41а, 43;

вул. Салтикова-Щедріна, 1 - 45, 2 - 20;

вул. Євпаторійська, 9;

вул. Григорія Омельченка, 36;

пров. Штабний, 6а;

просп. Героїв, 1в, 1к, 1м, 2а, 3д, 13, 18.

Чечелівський район:

вул. Безлісна, 18 - 34, 19 - 37, 36 - 84, 41, 45 - 61, 51 - 89, 87;

вул. Загорянська, 19, 2 - 18, 6 - 19;

вул. Ставкова, 1 - 7, 7а;

пров. Перлинний, 1 - 11, 2 - 10;

пров. Заповідний, 1 - 13, 2 - 8;

вул. Заповідна, 1 - 23, 2 - 36/1;

вул. Перлова, 1 - 25, 2 - 10, 27, 29;

балка Мальовнича, 1 - 51, 2 - 50.

Новокодацький район:

пров. Альпійський, 20а, 20/1, 33;

вул. Челябінська, 1, 6, 16;

вул. Виборзька, 23г, 33а, 33г;

вул. Орловська, 28, 30, 32, 32а, 34а - 36;

вул. Новоорловська, 2а;

вул. Володимира Самодриги, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 34, 38, 40;

вул. Караваєва, 3а, 5, 7.

Індустріальний район:

вул. Осіння, 13, 13а, 13б, 15;

вул. Гулі Корольової, 19.

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