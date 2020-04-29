У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Карина Бондаренко Життя міста 08:25, 29.04.2020

У середу, 29 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла
Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Чечелівський район:

  • вул. Робоча, 24а;

  • вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;

  • вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;

  • вул. Канатна, 8 - 38, 21 - 39;

  • вул. Наримська, 22 - 50.

Індустріальний район:

  • вул. Каспійська, 1 - 15, 4 - 16;

  • вул. Стрілочна, 6 - 14, 13 - 17.

Соборний район:

  • вул. Ламана, 8 - 10;

  • вул. Павла Нірінберга, 1 - 3;

  • пл. Успенська, 15 - 17;

  • вул. Кацюбінского, 2.

Шевченківський район:

  • вул. Святослава Хороброго, 12 - 14, 18 - 20;

  • вул. Троїцька, 18, 19, 20;

  • вул. Короленка, 35.

Самарський район:

  • вул. Велика Дієвського, 46;

  • вул. Кобзарська, 10 - 18, 11 - 19;

  • вул. Чукотська, 1, 3, 13, 39;

  • просп. Свободи, 213, 217 - 275, 228 - 266, 261 - 265;

  • вул. Орбітальна, 13.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Російський генерал виявився ключовим фігурантом справи про збитий Boeing 777

Петр І вообще не имеет отношения к национальности "русский"!

Поліція нагрянула до ресторану Тищенка у Києві: фото перевірки

В Україні проведуть масові перевірки переказів: кого заблокують і хто в зоні ризику

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?