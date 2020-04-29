У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У середу, 29 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Чечелівський район:
вул. Робоча, 24а;
вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;
вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;
вул. Канатна, 8 - 38, 21 - 39;
вул. Наримська, 22 - 50.
Індустріальний район:
вул. Каспійська, 1 - 15, 4 - 16;
вул. Стрілочна, 6 - 14, 13 - 17.
Соборний район:
вул. Ламана, 8 - 10;
вул. Павла Нірінберга, 1 - 3;
пл. Успенська, 15 - 17;
вул. Кацюбінского, 2.
Шевченківський район:
вул. Святослава Хороброго, 12 - 14, 18 - 20;
вул. Троїцька, 18, 19, 20;
вул. Короленка, 35.
Самарський район:
вул. Велика Дієвського, 46;
вул. Кобзарська, 10 - 18, 11 - 19;
вул. Чукотська, 1, 3, 13, 39;
просп. Свободи, 213, 217 - 275, 228 - 266, 261 - 265;
вул. Орбітальна, 13.
Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.