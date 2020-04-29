У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 29 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Чечелівський район:

вул. Робоча, 24а;

вул. Патона, 10 - 12, 11 - 13;

вул. Богданова, 2 - 20, 11 - 59;

вул. Канатна, 8 - 38, 21 - 39;

вул. Наримська, 22 - 50.

Індустріальний район:

вул. Каспійська, 1 - 15, 4 - 16;

вул. Стрілочна, 6 - 14, 13 - 17.

Соборний район:

вул. Ламана, 8 - 10;

вул. Павла Нірінберга, 1 - 3;

пл. Успенська, 15 - 17;

вул. Кацюбінского, 2.

Шевченківський район:

вул. Святослава Хороброго, 12 - 14, 18 - 20;

вул. Троїцька, 18, 19, 20;

вул. Короленка, 35.

Самарський район:

вул. Велика Дієвського, 46;

вул. Кобзарська, 10 - 18, 11 - 19;

вул. Чукотська, 1, 3, 13, 39;

просп. Свободи, 213, 217 - 275, 228 - 266, 261 - 265;

вул. Орбітальна, 13.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

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