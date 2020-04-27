У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 27 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мелітопольська, 1 - 29, 2 - 28;

вул. Кузбаська, 13 - 39, 28 - 54;

вул. Льоні Голікова, 1 - 31, 2 - 28;

вул. Поштова, 25 - 77, 34 - 72;

вул. Змагань, 57 - 113, 60 - 112;

вул. Амурська, 59 - 115, 64 - 118;

вул. Ашхабадская, 53 - 115, 58 - 116;

вул. Балтійська, 50 - 74, 51 - 77;

вул. Бєлінського, 27 - 53, 28 - 56;

вул. Верещагіна, 57 - 103, 58 - 106;

вул. Воронежская, 62 - 66.

Самарський район:

вул. Прорізна, 23 - 51, 38 - 78;

вул. Дачна, 29;

вул. відпочинку;

вул. Календарна, 1 - 21, 2 - 12;

вул. В'єтнамська, 1 - 51а, 2 - 20;

вул. Солнечногорская, 18 - 26, 29а - 61;

вул. 20-річчя Перемоги, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;

вул. Рудніченко, 75;

вул. Берсеновская;

вул. Космонавта Волкова, 16, 18, 20, 24, 26;

вул. Таманська, 1, 1а, 1б;

вул. Станіславського, 13 - 15;

вул. Кольська, 3 - 9;

вул. 60 років Жовтня.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50А, 42.

Чечелівський район:

вул. Водоп'янова, 2 - 74, 3 - 73;

вул. Трохима Романченка, 1 - 23, 2 - 18;

вул. Керченська, 1 - 19, 2 - 20;

вул. Батайська, 1 - 31, 2 - 26;

вул. Шляховська, 1 - 31, 2 - 34;

вул. Співдружності, 1 - 23, 2 - 28;

вул. Балістичних, 2 - 22;

вул. Амбулаторна, 1, 2;

вул. Чухновського, 1 - 119, 2а - 116;

вул. Липецька, 32 - 34, 34а;

вул. Давидова, 1а, 1б, 1в, 1 - 147, 8 - 16, 20, 46 - 50, 80 - 82;

вул. Василя Сидоренка, 1, 3;

туп. Бассейний, 1 - 15, 2 - 30, 21 - 25;

вул. Басейна, 1 - 87, 2 - 76;

вул. Бобруйська, 34;

вул. Галелея, 2 - 8, 9, 9а, 11;

вул. Безлісна, 51 - 89;

вул. Загорянська, 6 - 19;

вул. Ставкова, 1 - 7, 7а.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ще у 16 жителів Дніпропетровської області підтвердили коронавірус COVID-19.

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