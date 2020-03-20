У Дніпрі проїзд в маршрутках злетів у ціні через карантин: в мережі скандал

У Дніпрі водії автобусного маршруту №62 самовільно підняли вартість проїзду в транспорті з восьми до 20 гривень на час карантину.

Городяни обурені обмеженням руху маршруток, неможливістю нормально дістатися додому, а тепер ще й величезною вартістю проїзду. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Максим Мельник.

При цьому, за словами Івана Васючкова, завідувача сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, тариф на маршруті не змінювався.

"А у нас вже проїзд по 20 грн? Сьогодні на 62 заплатив саме стільки і був дуже здивований. Але я доїхав і було дуже зручно. І, головне - реально їхало не більше 10 осіб", – написав він.

"Добрий день, підкажіть будь ласка, а що це за автобуси на 62 маршруті з табличкою "спеціальні перевезення" по 20 грн., ачому не по 100?" – пишуть в соціальних мережах.

Ситуацію прокоментував голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він зазначив, що підняття проїзду в маршрутці було самовільної ініціативою водіїв. За його словами, в автотранспортному підприємстві вже розбираються із співробітниками.

У коментарях під публікацією місцеві жителі залишили більше сотні гнівних коментарів. Більшість людей обурені тим, що водії намагаються наживатися на пасажирах. Однак деякі встали на їх захист.

"Нехай на момент карантину хоч і по 30 грн. Водії зараз в мінус катаються",

"З огляду на те, що люди кидають каміння і розбивають автобуси, маршрутки і трамваї – перевізник правильно зробив. Кому терміново необхідно в умовах карантину комфортно дістатися до місця призначення – 20 грн не такі вже й великі гроші",

"Нехай буде на час карантину і по 20, але нехай після кожного рейсу на кінцевій обробляють салон, водій в масці і т.д",

"Ось тепер розумію тих людей, які били скло в маршрутках. Я б за таку ціну так само робив",

"Хто дозволив їм вимагати 20 грн. за проїзд?", – пишуть користувачі Facebook.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в перший день обмеження пасажирського транспорту в Дніпрі водіям маршруток і автобусів було виписано 31 постанову на суму понад 500 тисяч гривень.

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