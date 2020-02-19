У Дніпрі проїзд в електротранспорті зробили безкоштовним: кого це стосується

Школярі Дніпра зможуть користуватися міським електротранспортом безкоштовно.

Нова норма буде діяти протягом календарного року, включаючи канікули, святкові та вихідні дні. Відповідне рішення було прийнято 19 лютого на сесії міської ради, повідомили в пресслужбі мерії.

Також школярам ввели пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування зі знижкою 25 відсотків. Він є дійсним без часових обмежень.

У Дніпрі проїзд в електротранспорті зробили безкоштовним Журнал Житомира

Крім того, цим же рішенням було введено пільговий проїзд в міському електротранспорті у розмірі половини вартості місячного проїзного квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів закладів професійно-технічної освіти.

Безкоштовний проїзд в електротранспорті і пільговий на автобусних маршрутах для школярів буде діяти при пред'явленні учнівського квитка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро відвідала знімальна група програми "Ревізор". Їдальня Дніпровської міськради стала першою "жертвою".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся