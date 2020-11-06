У Дніпрі продовжують вирішувати проблеми, створені стихійним звалищем у селищі Мирне

У Дніпрі в селищі Мирне відібрали проби ґрунтів на території ліквідованого звалища. Так, минулого року поряд із житловими будинками, школою та дитячим садочком виникло стихійне звалище. Вирішувати проблему місцевим мешканцям допомогла міська влада Дніпра. Наразі розглядається питання необхідності проведення рекультивації.

"У листопаді минулого року з резервних фондів міської влади були виділенні кошти на ліквідацію звалища небезпечних відходів у селищі Мирному. Вже у грудні звалище було ліквідовано. Питання перебуває на особистому контролі міського голови Бориса Філатова, і на 2021 рік заплановано проведення, за необхідності, рекультивації території, що розташована під звалищем. Саме за результатами відбору ґрунтів на території ліквідованого звалища буде вирішено, чи необхідно проводити рекультивацію. Проблема була нагальна, оскільки поруч заклад освіти та дитячий садок. Наша перша й основна задача – недопущення наявності у ґрунтах забруднюючих речовин", – розповів заступник директора департаменту - начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько.

Звалище було ліквідовано, питання перебуває на контролі мера Філатова

За результатами відбору ґрунтів на території ліквідованого звалища буде вирішено, чи необхідно проводити рекультивацію

Наразі розглядається питання необхідності проведення рекультивації.

Проблема виникла минулого року, коли в поле вивезли промислові відходи.

Місцевий мешканець Денис Давидов згадав, що ця проблема виникла минулого року, коли в поле вивезли промислові відходи.

"Ми, коли про це дізналися, одразу звернулися до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Вони відреагували та ухвалили рішення про ліквідацію звалища. Ми усі за цим процесом спостерігали і задоволені тим, що звалище прибрали. Це для нас важливо, і добре, що про нас не забувають і продовжують роботи. Бо раніше стояв великий сморід у районі. Окрім цього, поряд школа та дитячий садок. Деякі батьки до цього навіть не пускали дітей на навчання, бо у приміщенні школи з’являвся специфічний пил та сморід".

Дніпровська міськрада ухвалила рішення про ліквідацію звалища

Звалище прибрали

Дніпрянка Олена Давидова згадує, що раніше тут був справжній "марсіанський" пейзаж, і тим, що прибрали звалище вона дуже задоволена: "Неможливо було пройти та дихати, бо все було червоне. Мешканці навіть не усі знали про небезпеку поряд. Завдяки місцевій владі ця проблема подолана. Тепер залишилося чекати результатів відбору проб ґрунту. Якщо виявляться небезпечні речовини в землі, то рекультивація захистить нас від подальшої загрози забруднення під час дощів та снігу".

Дніпрянка згадала, що раніше тут був справжній "марсіанський" пейзаж

За словами діпрянки, біля звалища неможливо було пройти та дихати, бо все було червоне

Через звалище у районі стояв сморід

Місцева мешканка Надія Редько вважає, що дуже добре, що міська влада продовжує допомагати в ліквідації наслідків стихійного звалища: "Нам не потрібні звалища поряд з нашими будинками. Особливо, якщо вони хімічно небезпечні. Поряд школа та садок, а також наші городи. Ми задоволені, що наші проблеми вирішують".

Так, було відібрано проби ґрунтів на наявність забруднюючих речовин за спеціальною методикою. Ґрунт збирали на глибині 20 сантиметрів від поверхні землі на місці самого звалища та ще три проби у межах житлових будинків та школи. Проби збирає Дніпропетровський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України. Результати дослідження будуть відомі за декілька робочих днів.

Грунт на наявність забруднюючих речовин було відібрано за спеціальною методикою