У Дніпрі продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір Життя міста 09:00, 21.09.2020

Станом на ранок понеділка, 21 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2554 людини, з них 21 – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1078 осіб. 296 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, з них п'ятеро осіб підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1476 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 43 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селі Волоське Дніпропетровської області священнослужитель Андрій Пінчук заразився коронавірусом. У зв'язку з цим священик протягом двох тижнів буде перебувати на самоізоляції.

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