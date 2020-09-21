У Дніпрі продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок понеділка, 21 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2554 людини, з них 21 – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 1078 осіб. 296 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, з них п'ятеро осіб підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1476 жителям Дніпра.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 43 летальних випадків COVID-19.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селі Волоське Дніпропетровської області священнослужитель Андрій Пінчук заразився коронавірусом. У зв'язку з цим священик протягом двох тижнів буде перебувати на самоізоляції.