У Дніпрі продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

Софія Закревська Життя міста 10:00, 16.09.2020

Станом на ранок середи, 16 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2 144 людини, 74 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 768 осіб. 239 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 346 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 38 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні майже 3 тисячі нових хворих COVID-19 за добу. Померли від хвороби ще 76 пацієнтів, одужали – 1 514.

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