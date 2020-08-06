У Дніпрі продовжує зростати кількість хворих на COVID-19

Станом на ранок четверга, 6 серпня, в Дніпрі зафіксували дев'ять нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 749 жителів міста. Дев'ять дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міської ради.

На даний момент з недугою бореться 151 людина. У важкому стані перебувають три пацієнта, один з них на апараті ШВЛ. 598 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 15 летальних випадків коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні другий день поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19.