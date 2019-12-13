У Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік: на що витратять гроші

У Дніпрі 13 грудня на ХХ сесії обласної ради депутати проголосували за обласний бюджет на 2020 рік.

У порівнянні з 2019-им він він буде меншим на 8 млрд. гривень. Про це повідомили на сторінці Дніпропетровської обласної ради в Facebook.

У Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік Пресслужба ДнепрОГА

Загальна сума в скарбниці складе 10,5 мільярдів гривень. У зв'язку з оптимізацією і економією коштів до грошових витрат планують підійти максимально відповідально.

Отже, бюджет розвитку становить 1 757,1 млн гривень. На ці гроші власне і будуть продовжувати будуватися садочки, стадіони та інші об'єкти.

Збільшена субвенція на реконструкцію і будівництво доріг. У 2019 вона становила 690 млн гривень, в 2020 - 1 млрд 37 млн гривень, а також 300 млн з обласного бюджету підуть на дороги.

"У нас є амбітні плани - нарешті добудувати дороги, відремонтувати їх. Бо процес вже занадто затягнувся", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

На сесії депутати проголосували за передачу міських і районних лікарень безпосередньо тим громадам, які вони обслуговують. Це були останні 34 лікарні, і сьогодні на балансі облради залишилися тільки обласні заклади охорони здоров'я. Крім того, депутати підтримали пропозицію про надання безкоштовних послуг по зубному протезуванню для бійців АТО/ООС.

У Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік Пресслужба ДніпроОДА

Серед головних напрямків фінансування у 2020 році:

- освіта - 2 496,1 млн гривень,

- охорона здоров'я - 1 342,5 млн гривень. (Зокрема, 170 млн гривень з обласного бюджету буде направлено на технічне оснащення лікарень області)

- малозабезпеченим верствам населення - 8,6 тис осіб - 17,8 млн гривень;

- надання щомісячної соціальної допомоги членам сімей загиблих, бійцям-добровольцям, реабілітованим особам - 374 людини - 9,3 млн гривень.

- культура і мистецтво - 268,9 млн гривень.

- спорт - 85,2 млн гривень.

У Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік Пресслужба ДніпрОДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в бюджеті України на 2020 рік, за правки якого 18 жовтня проголосували депутати Верховної Ради, враховано виділення коштів в сумі 1 млрд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. Ці гроші витратять на злітну смугу і радіомаякову систему.

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