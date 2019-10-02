У Дніпрі представили нового керівника Національної гвардії: що відомо

У Дніпрі 2 жовтня відбулася урочиста церемонія призначення керівника Центрального територіального управління Нацгвардії.

Ним став генерал-лейтенант Володимир Гордійчук, якого представив командувач Національної гвардії України Микола Балан. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

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Володимир Гордійчук в 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а в 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. Пройшов усі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, заступника начальника територіального управління Національної гвардії України – начальника штабу, начальника Західного територіального управління.

Гордійчук виконував конституційний обов'язок в зоні проведення АТО, разом з підлеглим особовим складом військової частини 3036 брав участь в зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.

За особисту мужність і високий професіоналізм, що були виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Володимир Гордійчук нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в академії Нацгвардії відповіли на скандал зі знущаннями. Прессслужба навчального закладу відреагувала на скандал з приниженнями своїх учнів. Шум піднявся після того, як колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко показав фото, на яких курсанти миють бордюри і розгрібають помиї.

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