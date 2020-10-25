У Дніпрі працюють усі 425 виборчих дільниць: суттєвих порушень не зафіксовано

У Дніпрі працюють усі 425 виборчих дільниць. Станом на 10:00 в місті проголосували більше 40 тис. виборців.

Наразі суттєвих порушень на виборчих дільницях, які могли б вплинути на волевиявлення громадян, не зафіксовано, повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько під час брифінгу 25 жовтня.

"Були певні затримки з відкриттям дільниць, але зараз усі працюють. Зранку на виборчих дільницях були черги, але це традиційна ситуація для виборів. Через дотримання карантинних норм всередині дільниць, у приміщеннях – черги були перед входом. Тож, беріть із собою маску, власну ручку – для своєї безпеки, та приходьте до своїх виборчих дільниць, які працюватимуть до 20:00. Інфекційна безпека на виборчих дільницях забезпечена", - зазначив Артем Нідєлько.

Крім того, директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради наголосив, що на всіх дільницях у місті проводяться протиепідемічні заходи, наявні дезінфектори та санітайзери, вологе прибирання приміщення проводиться кожні 4 години, а поверхні обробляються кожні 2.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро відзначає 77-му річницю звільнення міста від фашистських загарбників.