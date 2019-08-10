У Дніпрі повністю перекрили Новий міст: що сталося

В суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили.

На переправі проводять ремонтні роботи, використовуючи небезпечні для здоров'я речовини. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Новий міст у Дніпрі повністю перекрили

На мосту проводять роботи по гідроізоляції. Він буде повністю перекритий 10 і 11 серпня. Пішоходів і велосипедистів попередили вибирати інший маршрут.

Міст хотіли перекрити раніше, але завадила погода Фото очевидців

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше:

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