У Дніпрі повністю перекрили Новий міст: що сталося

В суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили.
На переправі проводять ремонтні роботи, використовуючи небезпечні для здоров'я речовини. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.
Новий міст у Дніпрі повністю перекрили
На мосту проводять роботи по гідроізоляції. Він буде повністю перекритий 10 і 11 серпня. Пішоходів і велосипедистів попередили вибирати інший маршрут.
Міст хотіли перекрити раніше, але завадила погода
Фото очевидців
Як OBOZREVATEL повідомляв раніше:
По мосту в Дніпрі їздять машини попри заборону : в міськраді утрималися від коментарів
Перебратися через Дніпро можна на електричці : розклад
"Я буду стояти голяка": Дніпрянка кинула виклик Філатову. фото 18+
Зеленський VS Філатов в: букмекери приймають ставки
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!