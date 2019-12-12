У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті": фото

У Дніпрі на вулиці Київській посеред проїжджої частини знаходиться відкритий люк, в який потрапили вже кілька водіїв.

Про це попередили водіїв в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

"Врата смерті на вул. Київська, 2б. Величезна яма/люк розташована прямо на проїжджій частині. За вчора попалися чотири водії. Будьте уважні на дорозі", - сказано в повідомленні.

У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті" Telegram-канал "Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL писав, що водій служби таксі в Дніпрі викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами. Чоловік побив дівчину, забрав телефон і кинув його на асфальт після прохання пасажирки довезти прямо до будинку.

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