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12 грудня • оновлено в 18:52
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Карина Бондаренко

У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті": фото

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У Дніпрі на вулиці Київській посеред проїжджої частини знаходиться відкритий люк, в який потрапили вже кілька водіїв.

Про це попередили водіїв в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

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"Врата смерті на вул. Київська, 2б. Величезна яма/люк розташована прямо на проїжджій частині. За вчора попалися чотири водії. Будьте уважні на дорозі", - сказано в повідомленні.

У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті"

У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті"

Telegram-канал "Дніпро оперативний"

У Дніпрі посеред вулиці виявили "врата смерті": фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що водій служби таксі в Дніпрі викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами. Чоловік побив дівчину, забрав телефон і кинув його на асфальт після прохання пасажирки довезти прямо до будинку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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