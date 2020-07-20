У Дніпрі популярна маршрутка змінить схему руху: подробиці

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 20.07.2020

У Дніпрі маршрут №43, який курсує з житлового масиву Північний до площі Успенська, змінить схему руху.

Як повідомили в Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, дані зміни ввели через численні звернення місцевих жителів.

Так, з 20 липня маршрутки №43 рухатимуться з вулиці Дніпросталевської до проспекту Слобожанський через вулицю Осіння і вулицю Богдана Хмельницького.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і область накривають пожежі. За словами рятувальників, люди масово спалюють сухостій.

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