У Дніпрі популярна маршрутка буде їздити по-іншому: новий графік

У Дніпрі з 6 серпня маршрутка №77 змінить графік руху.
Тепер популярний маршрут продовжили на годину, повідомив Роман Гаєвський на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото нового графіка, доскролльте до кінця сторінки).
Маршрутка в Дніпрі
Untranssite.org
Так, з 6 серпня додалися відправлення з кінцевих зупинок:
вулиця Старий Шлях - о 20:30, 21:00;
вулиця Пастера - о 21:30, 22:00.
Відзначимо, що такий графік знаходиться в тестовому режимі.
Новий графік руху
Facebook Романа Гаєвського
Новий графік руху
Facebook Романа Гаєвського
Новий графік руху
Facebook Романа Гаєвського
У соцмережі люди радісно відреагували на зміни, так як тепер їм простіше буде добиратися на роботу і додому:
"Дуже добре, тепер зможу нормально брати участь у всіх заходах і нормально добиратися додому!", "Спасибі за продовжений час", – пишуть користувачі.
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі скасували подорожчання проїзду в електротранспорті: рішення суду.
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