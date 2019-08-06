У Дніпрі популярна маршрутка буде їздити по-іншому: новий графік

У Дніпрі з 6 серпня маршрутка №77 змінить графік руху.

Тепер популярний маршрут продовжили на годину, повідомив Роман Гаєвський на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото нового графіка, доскролльте до кінця сторінки).

Маршрутка в Дніпрі Untranssite.org

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Так, з 6 серпня додалися відправлення з кінцевих зупинок:

вулиця Старий Шлях - о 20:30, 21:00;

вулиця Пастера - о 21:30, 22:00.

Відзначимо, що такий графік знаходиться в тестовому режимі.

Новий графік руху Facebook Романа Гаєвського

Новий графік руху Facebook Романа Гаєвського

Новий графік руху Facebook Романа Гаєвського

У соцмережі люди радісно відреагували на зміни, так як тепер їм простіше буде добиратися на роботу і додому:

"Дуже добре, тепер зможу нормально брати участь у всіх заходах і нормально добиратися додому!", "Спасибі за продовжений час", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі скасували подорожчання проїзду в електротранспорті: рішення суду.

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