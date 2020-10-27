У Дніпрі попрощалися з 90-річною бабусею Лю, яка допомагала воїнам. Фото

У вівторок, 27 жовтня, в Дніпрі відбулося прощання з волонтером Людмилою Савченко, яка допомагала українським бійцям з перших днів війни на Донбасі.

З бабусею Лю попрощалися на території лікарні імені Мечникова, повідомляє "Укрінформ". Церемонію відспівування провів військовий капелан отець Дмитро Поворотний (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Волонтер вирощувала у себе вдома квіти і овочі, продавала їх у центрі міста. Виручені гроші вона передавала в госпіталь, де лікують поранених бійців, і на потреби української армії. Також вона розповсюджувала сувеніри та збирала кошти для "синочків" – так Людмила називала всіх воїнів.

"Вона застала Голодомор і Другу світову війну, і тому вважала, що потрібно допомагати тим, хто захищає мир. За її словами, її дід був кобзарем, продовжувачем роду козаків, він розповідав їй про героїчне минуле української нації і її героїв", – сказано в повідомленні.

Бабуся Лю часто приходила до центру допомоги військовослужбовцям на залізничному вокзалі Дніпра. Жінка перенесла інсульт і не змогла оговтатися після хвороби, але до останнього допомагала солдатам. Її поховали на кладовищі селища Ясне в Новокодацькому районі Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла найстаріша волонтер, яка допомагала ВСУ під час російсько-української війни, – Людмила Савченко.