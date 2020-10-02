У Дніпрі попрощалися із загиблим під час пожежі на Луганщині десантником. Фото
Артем Бондаренко загинув 2 вересня в Луганській області
Прощання зі старшиною відбулося на алеї Героїв біля ДніпрОДА
Воїна поховали через місяць на Краснопільському кладовищі
У п'ятницю, 2 жовтня, об 11:00 в Дніпрі біля будівлі обласної державної адміністрації відбулася церемонія прощання із загиблим на Луганщині Артемом Бондаренком.
На алеї Героїв зібралися рідні і близькі військовослужбовця, його товариші по службі та небайдужі містяни. Загиблого Героя з почестями проводили в останню путь, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Десантник із Дніпропетровської області прийшов до Збройних Сил України добровольцем 2014 року. Він вів бойові дії в найгарячіших точках Донбасу: Піски, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона.
Старшину Артема Бондаренка посмертно нагородили Орденом "За Мужність" I ступеня за заслуги перед державою. Його передали матері загиблого воїна.
Попрощатися з десантником прийшли багато людей. Поховання Артема Бондаренка відбулося о 12:00 на Краснопільському кладовищі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.