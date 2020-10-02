У Дніпрі попрощалися із загиблим під час пожежі на Луганщині десантником. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
4,3 т.

  • Артем Бондаренко загинув 2 вересня в Луганській області

  • Прощання зі старшиною відбулося на алеї Героїв біля ДніпрОДА

  • Воїна поховали через місяць на Краснопільському кладовищі

У Дніпрі попрощалися із загиблим під час пожежі на Луганщині десантником. Фото

У п'ятницю, 2 жовтня, об 11:00 в Дніпрі біля будівлі обласної державної адміністрації відбулася церемонія прощання із загиблим на Луганщині Артемом Бондаренком.

На алеї Героїв зібралися рідні і близькі військовослужбовця, його товариші по службі та небайдужі містяни. Загиблого Героя з почестями проводили в останню путь, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прощання зі старшиною відбулося на алеї Героїв біля ДніпрОДА.

Десантник із Дніпропетровської області прийшов до Збройних Сил України добровольцем 2014 року. Він вів бойові дії в найгарячіших точках Донбасу: Піски, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона.

Старшину Артема Бондаренка посмертно нагородили Орденом "За Мужність" I ступеня за заслуги перед державою. Його передали матері загиблого воїна.

Попрощатися з десантником прийшли багато людей. Поховання Артема Бондаренка відбулося о 12:00 на Краснопільському кладовищі.

Героя нагородили посмертно.
Нагороду передали матері Артема Бондаренка.
Люди поклали квіти.
Загиблий десантник Артем Бондаренко.
Провести Героя в останню путь прийшли багато людей.
Воїна поховали на Краснопільському кладовищі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

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