У Дніпрі попередили про відключення води: список адрес

У Дніпрі на кількох вулицях в п'ятницю, 29 листопада, буде відсутнє водопостачання.

Відключення пов'язане з плановими ремонтними роботами підприємства ДМЕМ "Обленерго", передає пресслужба КП "Дніпроводоканал".

Відключення води NewsOne

Зокрема, з 10:00 до 15:00 буде частково припинено водопостачання жителів і споживачів, за наступними адресами:

пр. Миру;

пров. Фестивальний;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Березинська, будинки з № 33 по № 61;

вул. Генерала Захарченко, будинки з № 1 по № 15;

пров. Вільний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

вул. Усенко, будинки з № 1 по № 23;

Донецьке шосе, будинки з № 97 № 137.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в містах Новий Розділ і Новояворівськ (Львівська область), де був зірваний опалювальний сезон, знову сталися проблеми з опаленням. На Новороздільській ТЕЦ в понеділок, 25 листопада, відбулися два значних прориви.

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