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29 листопада • оновлено в 11:04
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Світлана Коваленко

У Дніпрі попередили про відключення води: список адрес

1.3т
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У Дніпрі на кількох вулицях в п'ятницю, 29 листопада, буде відсутнє водопостачання.

Відключення пов'язане з плановими ремонтними роботами підприємства ДМЕМ "Обленерго", передає пресслужба КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

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Зокрема, з 10:00 до 15:00 буде частково припинено водопостачання жителів і споживачів, за наступними адресами:

  • пр. Миру;

  • пров. Фестивальний;

  • вул. Миколи Міхновського;

  • вул. Березинська, будинки з № 33 по № 61;

  • вул. Генерала Захарченко, будинки з № 1 по № 15;

  • пров. Вільний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

  • вул. Усенко, будинки з № 1 по № 23;

  • Донецьке шосе, будинки з № 97 № 137.

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На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в містах Новий Розділ і Новояворівськ (Львівська область), де був зірваний опалювальний сезон, знову сталися проблеми з опаленням. На Новороздільській ТЕЦ в понеділок, 25 листопада, відбулися два значних прориви.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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