У Дніпрі попередили про відключення води: список адрес

У вівторок, 26 листопада, з 10:00 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

У Дніпрі відключать воду 26 листопада mrpl.city

Води не буде за наступними адресами:

вул. Калинова, 55А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А;

вул. Софії Ковалевської, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні скасували обмеження щодо тарифів на опалення. Головна причина – грошей на компенсацію різниці між встановленими та ринковими тарифами немає.

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