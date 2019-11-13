У Дніпрі попередили про відключення води: список адрес

У Дніпрі за кількома адресами не буде водопостачання у четвер, 14 листопада.

Відключення води пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі за адресою пр. П. Калнишевського, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У четвер в Дніпрі відключать воду (ілюстрація) lviv.molbuk.ua

Зокрема, з 10:00 до 16:00 буде припинено водопостачання на пр. П. Калнишевського в будинках №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Підприємство рекомендує створити необхідний запас води мешканцям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі, 13 листопада, в декількох районах не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж.

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