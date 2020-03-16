У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У середу, 18 березня, в Дніпрі на житловому масиві Ігрень планується масштабне відключення води.

Водопостачання не буде з 9:00 до 14:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі Харків. Коментарі

Води не буде за наступними адресами:

вул. Активістів;

вул. Богородицька;

вул. Таврійська;

вул. Листопадова;

пров. Листопадовий;

пров. Дачний;

вул. Дачна

вул. Естафетна;

вул. Псковська;

вул. Героїв Дніпра;

вул. Арктична;

вул. Косогірна;

вул. Залізнична;

вул. Прохорова;

вул. Луцька;

вул. Пшенична;

вул. Календарна;

вул. Прорізна;

вул. Сонячногірська;

вул. Таджицька;

вул. Зоопаркова;

вул. Євгенія Сердюкова;

вул. Оранжерейна;

вул. Бестужева;

вул. Князя Костянтина Острозького;

вул. Роз'їзна;

вул. Бехтєрєва;

вул. Академіка Сахарова;

вул. Романовського;

пров. Марійський;

пров. Малиновий;

пров. Ягідний;

вул. Олешківська;

вул. В'єтнамська;

пров. Героїчний;

вул. Адлерська;

вул. Генерала Григоренка;

вул. Чебоксарська;

вул. Солов'їна;

вул. Відпочинку;

вул. Командира Юніна;

вул. Мальовнича;

вул. Олександра Серебрякова;

вул. Туркменська;

вул. Керамічна;

вул. Автодорожня;

вул. Липнева.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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