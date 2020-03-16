У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У середу, 18 березня, в Дніпрі на житловому масиві Ігрень планується масштабне відключення води.
Водопостачання не буде з 9:00 до 14:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Відключення води в Дніпрі
Харків. Коментарі
Води не буде за наступними адресами:
вул. Активістів;
вул. Богородицька;
вул. Таврійська;
вул. Листопадова;
пров. Листопадовий;
пров. Дачний;
вул. Дачна
вул. Естафетна;
вул. Псковська;
вул. Героїв Дніпра;
вул. Арктична;
вул. Косогірна;
вул. Залізнична;
вул. Прохорова;
вул. Луцька;
вул. Пшенична;
вул. Календарна;
вул. Прорізна;
вул. Сонячногірська;
вул. Таджицька;
вул. Зоопаркова;
вул. Євгенія Сердюкова;
вул. Оранжерейна;
вул. Бестужева;
вул. Князя Костянтина Острозького;
вул. Роз'їзна;
вул. Бехтєрєва;
вул. Академіка Сахарова;
вул. Романовського;
пров. Марійський;
пров. Малиновий;
пров. Ягідний;
вул. Олешківська;
вул. В'єтнамська;
пров. Героїчний;
вул. Адлерська;
вул. Генерала Григоренка;
вул. Чебоксарська;
вул. Солов'їна;
вул. Відпочинку;
вул. Командира Юніна;
вул. Мальовнича;
вул. Олександра Серебрякова;
вул. Туркменська;
вул. Керамічна;
вул. Автодорожня;
вул. Липнева.
Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.
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