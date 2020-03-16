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16 березня • оновлено в 18:09
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Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У середу, 18 березня, в Дніпрі на житловому масиві Ігрень планується масштабне відключення води.

Водопостачання не буде з 9:00 до 14:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі

Відключення води в Дніпрі

Харків. Коментарі

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Активістів;

  • вул. Богородицька;

  • вул. Таврійська;

  • вул. Листопадова;

  • пров. Листопадовий;

  • пров. Дачний;

  • вул. Дачна

  • вул. Естафетна;

  • вул. Псковська;

  • вул. Героїв Дніпра;

  • вул. Арктична;

  • вул. Косогірна;

  • вул. Залізнична;

  • вул. Прохорова;

  • вул. Луцька;

  • вул. Пшенична;

  • вул. Календарна;

  • вул. Прорізна;

  • вул. Сонячногірська;

  • вул. Таджицька;

  • вул. Зоопаркова;

  • вул. Євгенія Сердюкова;

  • вул. Оранжерейна;

  • вул. Бестужева;

  • вул. Князя Костянтина Острозького;

  • вул. Роз'їзна;

  • вул. Бехтєрєва;

  • вул. Академіка Сахарова;

  • вул. Романовського;

  • пров. Марійський;

  • пров. Малиновий;

  • пров. Ягідний;

  • вул. Олешківська;

  • вул. В'єтнамська;

  • пров. Героїчний;

  • вул. Адлерська;

  • вул. Генерала Григоренка;

  • вул. Чебоксарська;

  • вул. Солов'їна;

  • вул. Відпочинку;

  • вул. Командира Юніна;

  • вул. Мальовнича;

  • вул. Олександра Серебрякова;

  • вул. Туркменська;

  • вул. Керамічна;

  • вул. Автодорожня;

  • вул. Липнева.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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