У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У вівторок, 25 лютого, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 16:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
У Дніпрі відключать воду
Наш Київ
Води не буде за наступними адресами:
• пр. Сергія Нігояна, непарна сторона вулиці (будинки №3, №3А, №3б, №5, №5А, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №27А, №27Б, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43);
• пр. Сергія Нігояна, парна сторона вулиці (будинки від №2 до №42);
• вул. Щепкіна, 7, 9, 11, 13, 15, 15А;
• вул. Тісна;
• вул. Залізнична;
• пров. Чумацький.
Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.
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