У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У вівторок, 25 лютого, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 16:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду Наш Київ

Води не буде за наступними адресами:

• пр. Сергія Нігояна, непарна сторона вулиці (будинки №3, №3А, №3б, №5, №5А, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №27А, №27Б, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43);

• пр. Сергія Нігояна, парна сторона вулиці (будинки від №2 до №42);

• вул. Щепкіна, 7, 9, 11, 13, 15, 15А;

• вул. Тісна;

• вул. Залізнична;

• пров. Чумацький.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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