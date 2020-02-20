У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У четвер, 20 лютого, на кількох вулицях Дніпра з 9:00 до 19:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
У Дніпрі відключать воду 20 лютого
Град
Води не буде за наступними адресами:
вулиця Луговська;
вулиця Луговська, 211 - середня школа № 55;
вулиця Ростовська, будинки з № 66 до № 191;
вулиця Ростовська, 88 - середня школа № 42;
вулиця Ростовська, 141 - хлібокомбінат №5;
вулиця Воронцова, будинки з № 33 до № 59.
Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.
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