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20 лютого • оновлено в 08:14
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Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У четвер, 20 лютого, на кількох вулицях Дніпра з 9:00 до 19:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

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У Дніпрі відключать воду 20 лютого

Град

Води не буде за наступними адресами:

  • вулиця Луговська;

  • вулиця Луговська, 211 - середня школа № 55;

  • вулиця Ростовська, будинки з № 66 до № 191;

  • вулиця Ростовська, 88 - середня школа № 42;

  • вулиця Ростовська, 141 - хлібокомбінат №5;

  • вулиця Воронцова, будинки з № 33 до № 59.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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