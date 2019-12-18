У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У четвер, 19 грудня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 18:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 19 грудня НашКиЕВ.UA

Води не буде за наступними адресами:

вул. Мандриківська, 134, 137, 139, 141, 143;

вул. Мандриківська, приватні житлові будинки від № 80 до № 220;

вул. Набережна Перемоги, 66, 70.

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Байкальській помітили двох чоловіків, які влаштували кулачні розбірки прямо посеред дороги. Водій "Таврії" підрізав хлопця на велосипеді, в результаті чого останній жорстоко помстився автомобілісту.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал