У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У четвер, 19 грудня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 18:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
У Дніпрі відключать воду 19 грудня
НашКиЕВ.UA
Води не буде за наступними адресами:
вул. Мандриківська, 134, 137, 139, 141, 143;
вул. Мандриківська, приватні житлові будинки від № 80 до № 220;
вул. Набережна Перемоги, 66, 70.
Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Байкальській помітили двох чоловіків, які влаштували кулачні розбірки прямо посеред дороги. Водій "Таврії" підрізав хлопця на велосипеді, в результаті чого останній жорстоко помстився автомобілісту.
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