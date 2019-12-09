У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У Дніпрі, 10 грудня, з 10:00 до 22:00 НЕ буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:

вул. Святослава Хороброго, 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Виконкомівська, 14, 16, 18, 20, 22, 22Б, 24, 24А.

відключення води NewsOne

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі увечері 8 грудня посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік. На допомогу Днепрянин викликали швидку, однак медики виявилися безсилі.

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