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25 жовтня • оновлено в 09:21
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У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У вівторок, 29 жовтня, з 10:00 до 17:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з підготовкою теплорозподільчого пункту, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

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У Дніпрі попередили про відключення води

У Дніпрі попередили про відключення води

unsplash.com

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Робоча, 25а, 25б, 59 (дитячий навчальний заклад № 349), 65, 75 (клуб школяра);

  • вул. Алексєєнко, 43 (Військова частина-3021), 46 (Військова частина-3054), 46 (АТП Швидкої допомоги), 100 (багатоквартирний будинок), 100 (управління юстиції, управління пенсійного фонду, ТРП-17 КП "Теплоенерго"), 100т .

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі по нічних вулицях розгулював голий чоловік. З одягу на ньому була тільки взуття.

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